Ulpiano Suárez presentó medidas para jubilados de Capital y pidió "equilibrio fiscal con sensibilidad social"

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez , presentó un paquete de beneficios para jubilados y pensionados con domicilio en Capital . Entre ellas se destaca la exención del cobro de tasas municipales para los que perciben hasta dos jubilaciones mínimas de salario .

Además, el jefe comunal anunció que podrán inscribirse en actividades deportivas y asistir a eventos culturales de forma gratuita, presentando el bono correspondiente.

“Se trata de una medida que hemos tomado enfocada en el jubilado que cobra la mínima, la cual propone el acceso gratuito a todos los gimnasios municipales , a todos los eventos y espacios culturales de la Ciudad”, sostuvo el intendente en su visita al CIC Nº 1, donde asisten adultos mayores a realizar distintos talleres.

Y agregó que “aquellos que cobran hasta dos jubilaciones mínimas, unos 630 mil pesos aproximadamente, no pagan más tasas municipales. Es una forma de acompañar a este sector de la comunidad capitalina“.

Un día después, en conferencia de prensa en el edificio municipal, el intendente explicó que las tres medidas impactarían en un “beneficio fiscal de unos $70 mil, para una persona que tiene un ingreso de $315 mil”.

Esto se debe a un ahorro de $15 mil aproximado por una tasa municipal, más una cuota mensual de gimnasio municipal de $20 mil y una entrada de teatro, que oscila en un valor superior a los $30 mil, detalló.

"Lo que buscamos con esta medida, que a lo mejor es chiquitita, es ponerse en el lugar de un jubilado que cobra la mínima, tiene que pagar las tasas municipales y prácticamente se ve relegado de la posibilidad de ir a disfrutar una propuesta cultural o de hacer una actividad deportiva o recreativa, que le hace muy bien a su salud", planteó el intendente.

Suárez invitó a sus colegas intendentes a que repliquen esta medida en sus municipios, aunque aclaró que no se propuso “ser el primero en hacerlo, para nada”.

“Lo hacemos pensando en las personas adultas, pero en buena hora si otros municipios ya lo han hecho o se suman a estas medidas. Los intendentes poco podemos hacer para que se aumenten las jubilaciones; no podemos llegar al Congreso a participar de estos debates que se están dando, pero si podemos tomar medidas empáticas que acompañen a estos sectores de la sociedad”, explicó el jefe comunal.

Ulpiano Suárez-jubilados 1 Ulpiano Suárez presentó las medidas para jubilados en el CIC Nº1 de Capital. Prensa Municipalidad de Ciudad

Entonces, analizó el debate nacional en torno al incremento de jubilaciones y sostuvo: "Hoy en Argentina estamos entrampados entre un Congreso que pide todo y un Gobierno que no ofrece ninguna alternativa. No se trata de equilibrio fiscal sí o no, estoy convencido que tenemos que buscar un nuevo equilibrio fiscal con sensibilidad social".

"Por un lado tenemos un Congreso que pide todo y por el otro, un Gobierno cerrado para proponer una gradualidad. No podemos estar entrampados", insistió, para marcar sus diferencias con la gestión de Javier Milei a pesar del acuerdo electoral alcanzado con Alfredo Cornejo.

"Tenemos que avanzar en la reforma laboral para agrandar la base de personas que aportan al sistema; avanzar en una reforma fiscal para bajar impuestos y reactivar la economía. Mientras tanto, espero que el Gobierno genere una propuesta alternativa, nadie quiere que tambalee el equilibrio fiscal pero hay que aliviar estas tensiones sociales también", apuntó.

Y explicó que no ha modificado su postura, a pesar de la alianza electoral: "Cuando asumí mi segundo mandato en la explanada de la Muni, yo manifestaba que la ciudadanía argentina se había expresado por un cambio de rumbo, dejar atrás el populismo, el déficit fiscal y la inflación por las nubes. Pero también planteaba que ese cambio sea con sensibilidad, que el ajuste no lo sigan pagando los más vulnerables. Hoy seguimos en lo mismo, pasados dos años".

Eximición de tasas para jubilados

Por un lado, mediante el Decreto N° 893, se actualizó el régimen de exenciones tributarias previsto en el artículo 126 de la Ordenanza Nº 10226/77. Este contempla la posibilidad de que el Departamento Ejecutivo, a través del Organismo Fiscal, exima total o parcialmente a jubilados y pensionados del pago de:

–Tasas por servicios a la propiedad raíz.

–Tasa retributiva por servicios de recolección de residuos, riego, limpieza de calles y pabellones, conservación de pavimento y servicios en el Cementerio de la Ciudad.

A partir de ahora, quienes perciban hasta dos haberes mínimos mensuales del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones vigente podrán acceder a una exención del 100%, siempre que cumplan con los requisitos establecidos, tales como habitar su vivienda única, no destinarla a renta ni actividad comercial y no registrar deudas.

Beneficios para actividades culturales y deportivas

En paralelo, el Decreto N° 892 establece, desde el 1 de septiembre de 2025, un cupo liberado de 10 entradas por función en el Teatro Mendoza, Teatro Quintanilla, Sala 2 de la Nave Cultural y eventos con cargo organizados por el municipio.

Este beneficio está destinado a jubilados y pensionados con domicilio en la Ciudad que perciban hasta un haber mínimo mensual. Se complementa, además, con el acceso gratuito a gimnasios municipales, según disponibilidad de cupos.

El municipio explicó que para acceder a las entradas sin cargo los beneficiarios deberán solicitarlas en boletería con 48 horas de anticipación, de 9 a 13 h, presentando bono de ANSES y DNI. En el caso de los gimnasios, deberán acreditar su condición en el espacio deportivo correspondiente.