25 de febrero de 2026 - 10:11

Según la psicología, la razón por la que algunos jubilados se reinventan, mientras otros se aíslan, se reduce a estos 7 rasgos

Reinventarse tras la jubilación no depende solo del dinero o la salud. La psicología identifica 7 rasgos que marcan la diferencia.

Por Andrés Aguilera

La jubilación es uno de los cambios vitales más intensos en la adultez. Para algunas personas abre una etapa de proyectos y vínculos; para otras implica retraimiento y pérdida de propósito. En enfoques de psicología aplicada a la vida cotidiana y bienestar emocional se analizan siete rasgos que explican por qué algunos jubilados se reinventan mientras otros tienden a aislarse.

Qué rasgos psicológicos explican la reinvención tras la jubilación

Según especialistas en psicología del envejecimiento y teorías como la del desarrollo psicosocial de Erik Erikson, estos rasgos suelen marcar la diferencia:

  • Sentido de propósito más allá del trabajo.

  • Flexibilidad mental ante cambios de rol.

  • Red de vínculos activa.

  • Autonomía personal.

  • Autoeficacia, es decir, confianza en la propia capacidad.

  • Apertura a nuevas experiencias.

  • Regulación emocional frente a la incertidumbre.

No se trata de cualidades innatas, sino de recursos que pueden desarrollarse.

Por qué el sentido de propósito es clave en la jubilación

La pérdida del rol laboral puede afectar la identidad. Quienes sostienen un propósito personal —voluntariado, hobbies, aprendizaje— tienden a mantener mayor bienestar.

Estudios en psicología positiva muestran que tener metas reduce riesgo de depresión en adultos mayores.

El propósito actúa como eje organizador de la rutina diaria.

Cómo influyen los vínculos y la red social

El aislamiento no suele comenzar de golpe, sino gradualmente. Mantener una red de apoyo activa protege la salud mental y cognitiva.

La psicología social demuestra que el contacto frecuente reduce sensación de soledad. No es cantidad de relaciones, sino calidad y continuidad.

La importancia de la flexibilidad y la autoeficacia

Reinventarse implica aceptar que la vida cambia. La flexibilidad psicológica permite redefinir la identidad sin quedar atrapado en el pasado.

La autoeficacia ayuda a iniciar nuevos proyectos aunque haya miedo.

Aprender algo nuevo después de los 60 fortalece la confianza y estimula el cerebro.

Qué pasa cuando estos rasgos no están presentes

La falta de propósito y vínculos puede generar retraimiento progresivo. Algunas personas sienten pérdida de relevancia social.

Sin herramientas emocionales, la transición puede vivirse como vacío.

Por eso, los especialistas recomiendan preparar la jubilación antes de que ocurra.

