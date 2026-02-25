25 de febrero de 2026 - 09:12

Qué explica la psicología sobre las personas que postergan decisiones importantes hasta último momento

La psicología analiza cómo ciertas personalidades enfrentan la procrastinación y la toma de decisiones bajo presión.

Por Ignacio Alvarado

Postergar una decisión importante no siempre es desinterés. A veces es tensión silenciosa. La cuenta regresiva puede generar un vértigo particular que paraliza, pero también activa.

La procrastinación en temas relevantes no funciona igual que en tareas simples. Elegir un trabajo, terminar una relación o mudarse implica consecuencias profundas. Algunas personalidades prefieren estirar el momento para evitar el peso emocional que conlleva decidir.

Investigaciones de la Universidad de Sheffield encontraron que la anticipación negativa influye más que la dificultad real de la elección. Es decir, el miedo a equivocarse pesa más que la complejidad del problema.

La toma de decisiones se convierte entonces en un campo de batalla interno: avanzar o seguir evaluando opciones. Mientras tanto, el tiempo corre.

Entre el miedo al error y la búsqueda de certeza

Quienes postergan suelen revisar escenarios una y otra vez. Analizan variables, imaginan resultados y buscan señales que confirmen el camino correcto. Pero esa búsqueda constante puede transformarse en bloqueo.

Estudios de la Universidad de Melbourne sobre evitación decisional señalan que la sobrecarga de opciones incrementa la ansiedad. Cuantas más alternativas aparecen, más difícil resulta elegir.

image

Algunas personalidades con altos niveles de autoexigencia temen tomar una decisión imperfecta. La procrastinación funciona entonces como mecanismo de defensa: si no se decide, no se falla.

Sin embargo, esta estrategia tiene un costo emocional. La acumulación de pendientes genera estrés sostenido y afecta la claridad mental.

Lo que explica la psicología sobre este patrón

Recién en este punto la psicología identifica factores más profundos. La postergación de decisiones importantes suele vincularse con ansiedad anticipatoria, baja tolerancia a la incertidumbre y rasgos específicos de personalidades perfeccionistas.

Investigaciones publicadas por la American Psychological Association indican que la procrastinación crónica no es un problema de gestión del tiempo, sino de regulación emocional. Evitar decidir reduce momentáneamente la angustia, pero la amplifica a largo plazo.

La toma de decisiones implica aceptar que no existe certeza absoluta. La psicología sostiene que quienes aprenden a tolerar la duda logran resolver antes y con menor carga emocional.

En definitiva, postergar hasta el último momento no siempre es irresponsabilidad. Puede ser una forma silenciosa de enfrentar el miedo a equivocarse. Comprender este mecanismo permite transformar la espera en acción consciente.

