"Reduce el estrés y mejora el bienestar": por qué deberías vestir ropa de color negro, según la psicología

Elegir ropa negra de manera habitual puede influir de forma positiva en el bienestar emocional y ayudar a disminuir el estrés cotidiano . Especialistas en psicología sostienen que esta preferencia no responde únicamente a cuestiones estéticas, sino también a mecanismos relacionados con la comodidad mental, la seguridad personal y la necesidad de simplificar decisiones diarias.

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Para muchas personas, utilizar prendas negras transmite sensación de orden, calma y control . La elección también permite evitar la presión de combinar colores o seguir tendencias cambiantes, un factor que reduce la carga mental y facilita afrontar la rutina con mayor serenidad.

La psicóloga Lara Ferreiro explicó a Vogue que el bienestar psicológico no depende necesariamente de usar colores llamativos . Según detalló, sentirse cómodo con la propia imagen tiene un efecto emocional más importante que forzarse a vestir tonos que generan incomodidad o inseguridad.

La especialista remarcó que cada persona regula sus emociones de forma diferente y que la relación con el color negro cambia según la personalidad, las experiencias y las asociaciones individuales. Mientras algunas personas encuentran estímulo en colores vibrantes, otras perciben estabilidad emocional en tonos oscuros.

Ni rojo ni negro este es el color favorito de las personas más manipuladoras, según la psicología del color (2)

En relación con los llamados “colores dopamina”, Ferreiro señaló que el término hace referencia a tonalidades intensas que, de acuerdo con distintas investigaciones, activan zonas cerebrales vinculadas al ánimo y la motivación. Sin embargo, aclaró que esos efectos no son universales y dependen de factores personales y emocionales.

Negro, seguridad y percepción social

El uso de ropa negra también se relaciona con la percepción psicológica de seguridad y contención. Según explicó la especialista, los tonos oscuros absorben más luz y generan una imagen visual uniforme, compacta y ordenada.

“Esto produce una sensación de orden, estabilidad y control”, afirmó Ferreiro al analizar por qué muchas personas recurren al negro durante períodos de exigencia emocional o estrés.

Para individuos introspectivos, sensibles o con fuerte autoconciencia social, vestir de negro puede disminuir el llamado “ruido visual” y generar una sensación de protección frente a la sobreexposición social. Esa percepción ayuda a mejorar la concentración y aumentar la confianza personal.

La psicóloga también destacó que la ropa influye directamente en la manera en que una persona se percibe a sí misma y en cómo es vista por los demás. Un estudio citado por Vogue sostiene que cerca del 90% de la primera impresión social depende de la apariencia y que ese juicio se forma en apenas 13 milisegundos.

Este fenómeno recibe el nombre de “cognición vestida”, concepto que describe cómo la indumentaria modifica emociones, actitudes y comportamientos.

Psicología Imagen ilustrativa.

Por qué muchas personas eligen el negro todos los días

Más allá de las tendencias, el negro continúa asociado a practicidad, elegancia y comodidad emocional. La posibilidad de simplificar decisiones, reducir estímulos visuales y generar sensación de control explica por qué este color permanece como una de las elecciones más frecuentes en distintos estilos y edades.

Especialistas coinciden en que la clave no pasa por el color en sí mismo, sino por la relación emocional que cada persona construye con su forma de vestir y la seguridad que encuentra en ella.