26 de febrero de 2026 - 13:24

Ideal para jubilados: el pueblo de Argentina 100% peatonal, arroyos y cero estrés

Ofrece aire puro, arroyos de montaña y calles sin autos. Datos concretos para planificar una escapada tranquila y sin estrés en Córdoba.

Ideal para jubilados el pueblo de Argentina 100% peatonal, arroyos y cero estrés
Por Andrés Aguilera

La Cumbrecita, en Córdoba, es un destino ideal para jubilados que buscan aire puro, arroyos de montaña y cero estrés. Este pueblo peatonal del Valle de Calamuchita combina varios elementos deseados: arquitectura centroeuropea, senderos suaves y ritmo pausado durante todo el año.

Leé además

Descubrí todo lo que podés hacer con cáscaras de Palta.

Las cáscaras de palta no las tires, tenés un tesoro en casa: cuatro formas prácticas de reutilizarlas

Por Sofía Serelli
Según la psicología, si creciste entre los 60 y los 70, probablemente escuchaste estas 7 frases en tu familia.

Según la psicología, las personas que crecieron en los 60 y 70 sufrieron por estas 7 frases en su infancia

Por Cristian Reta

Por qué es un pueblo sin estrés

La Cumbrecita es 100% peatonal, lo que reduce ruido y tránsito constante.

Los visitantes dejan el auto en estacionamientos de ingreso y recorren el centro caminando.

Ideal para jubilados el pueblo de Argentina 100% peatonal, arroyos y cero estrés (2)

El entorno serrano favorece un ambiente de silencio natural y aire limpio, lejos de ciudades congestionadas.

La escala pequeña facilita traslados cortos y evita grandes aglomeraciones fuera de temporada alta.

Ideal para jubilados el pueblo de Argentina 100% peatonal, arroyos y cero estrés (3)

Qué hacer entre arroyos y senderos

El principal atractivo son los arroyos cristalinos que atraviesan el pueblo y sus alrededores.

Hay senderos señalizados hacia cascadas y miradores de baja dificultad.

Ideal para jubilados el pueblo de Argentina 100% peatonal, arroyos y cero estrés (1)

Entre las actividades más elegidas:

  • Caminatas cortas por el bosque

  • Descanso junto al arroyo Almbach

  • Meriendas en casas de té

  • Recorridos fotográficos por calles alpinas

No se necesita experiencia previa para disfrutar la mayoría de los circuitos.

Cómo llegar y cuánto se tarda

Se encuentra a unos 120 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Desde Buenos Aires el viaje en auto demanda aproximadamente 8 horas, según tránsito y paradas.

También se puede volar a Córdoba capital y completar el trayecto por ruta serrana.

Ideal para jubilados el pueblo de Argentina 100% peatonal, arroyos y cero estrés (4)

El acceso final incluye curvas de montaña, pero el camino está asfaltado.

Cuándo conviene viajar

Otoño y primavera ofrecen clima templado y menor cantidad de visitantes.

En verano hay más movimiento turístico, aunque sin perder el carácter tranquilo.

En invierno, el frío es más intenso, pero el paisaje serrano adquiere un atractivo especial.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

segun la psicologia, la razon por la que algunos jubilados se reinventan, mientras otros se aislan, se reduce a estos 7 rasgos

Según la psicología, la razón por la que algunos jubilados se reinventan, mientras otros se aíslan, se reduce a estos 7 rasgos

Por Andrés Aguilera
cuidado adultos mayores: anses advierte sobre nuevos metodos de estafas telefonicas

Cuidado adultos mayores: ANSES advierte sobre nuevos métodos de estafas telefónicas

Por Ignacio Alvarado
ideal para jubilados: el pueblo de lagos cristalinos y bosques de araucarias perfecto para descansar sin multitudes

Ideal para jubilados: el pueblo de lagos cristalinos y bosques de araucarias perfecto para descansar sin multitudes

Por Andrés Aguilera
La caída demográfica de este país Europeo es alarmante.

Crisis demográfica: no solo se van los jóvenes, ahora los jubilados también hacen las valijas

Por Cristian Reta