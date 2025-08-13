13 de agosto de 2025 - 13:05

Entre Viñas y Letras recibe a Javier "Chinaski" con una propuesta única en Maipú

El reconocido psicoanalista y divulgador llega al Cine Teatro Imperial el viernes 15 de agosto para presentar su charla “¿Por qué Freud era peronista?”, en el marco de un encuentro cultural que une reflexión, humor y solidaridad.

Por Redacción

El prestigioso ciclo Entre Viñas y Letras presentará al reconocido psicoanalista y divulgador Javier “Chinaski” Pérez el viernes 15 de agosto de 2025, en el Cine Teatro Imperial, donde ofrecerá su charla “¿Por qué Freud era peronista?”. Este encuentro, consolidado como un clásico cultural del departamento de Maipú, busca una vez más acercar a figuras destacadas de la literatura y el pensamiento nacional a vecinos y vecinas.

En esta nueva edición, el ciclo contará con la presencia de un profesional que ha trascendido el ámbito académico gracias a su labor de divulgación en redes sociales y medios de comunicación. Con un estilo claro y cercano, Chinaski aborda las complejidades del psicoanálisis aplicadas a la vida cotidiana, generando un diálogo ameno y profundo con el público.

“¿Por qué Freud era peronista?” es una charla provocadora, reflexiva y cargada de humor, que plantea un paralelismo inesperado —pero riguroso— entre el freudismo y el peronismo. El eje central: la única salida posible es hacia el otro. Con ideas que invitan a pensar, un humor que desafía y un cierre memorable, la propuesta anima a cuestionar lo establecido y a mirarnos desde otra perspectiva.

Fiel a la tradición de vincular cultura y solidaridad, las entradas para este evento podrán canjearse por una caja de leche, destinada a instituciones benéficas del departamento.

En ediciones anteriores, Entre Viñas y Letras contó con la participación de reconocidos autores y autoras como Darío Sztajnszrajber, Daniel López Rosetti y Claudia Piñeiro, consolidándose como un espacio de encuentro y reflexión para toda la comunidad maipucina.

Javier Pérez, más conocido como Dr. Chinaski, es psicoanalista y divulgador argentino, nacido y residente en la ciudad de Rosario. Con una formación sólida en psicoanálisis, combina la clínica con una intensa actividad de reflexión y comunicación pública sobre los malestares contemporáneos, el amor, los vínculos y la subjetividad.

Puntos de canje de entradas:

  • Edificio Municipal (Pablo Pescara 190): lunes a viernes, de 7:30 a 18:30 hs.

  • Delegación departamental de Gutiérrez: lunes a viernes, de 7:00 a 13:00 hs. y de 15:30 a 18:30 hs.

  • Subsecretaría de Gobierno Zona Este (Ceballos 96, Fray Luis Beltrán): lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 hs. y martes y jueves, de 14:00 a 17:00 hs.

