Explosión de una garrafa en Maipú provocó un incendio en una casa: un herido

Ocurrió este lunes por la tarde, en la intersección de Muñiz y Sarmiento. La víctima de 40 años sufrió quemaduras de segundo grado.

Un hombre de 40 años sufrió quemaduras de segundo grado luego de la explosión de una garrafa en su vivienda de Maipú. El hecho ocurrió este lunes por la tarde en la intersección de Muñiz y Sarmiento, y movilizó a personal policial y de emergencias.

Desde la Comisaría 54° informaron que todo comenzó a las 15:32, cuando una mujer llamó a la línea de emergencias alertando sobre un incendio en el domicilio y el sonido de una fuerte explosión. Al llegar, los efectivos constataron que el estallido de una garrafa había generado el fuego.

Las llamas alcanzaron al dueño de la casa, quien luego presentaba quemaduras de segundo grado. Tras la llegada de la ambulancia, la víctima recibió asistencia médica. Bomberos trabajaron en el lugar para sofocar el incendio y evitar que las llamas se propagaran.