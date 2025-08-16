Un taxi cruzó con la barrera baja y fue embestido por un tren: el conductor se fugó

Un vehículo cruzó con la barrera baja en Flores y fue embestido por el Tren Sarmiento. El chofer y un pasajero huyeron tras el impacto.

Un taxi cruzó con la barrera baja y fue embestido por un tren

El hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana en Flores, cuando un taxi cruzó las vías con la barrera baja y fue embestido por un tren que iba hacia Moreno. El impacto hizo girar al vehículo, que terminó incrustado en una barrera peatonal. Otra formación logró frenar a tiempo.

Un taxi chocó contra un tren en Flores Gentileza El tren los embistió y escaparon Testigos afirmaron que las barreras estaban bajas y que el señalero hizo sonar el silbato para advertir del cruce. A pesar de ello, el conductor del taxi avanzó. Después del choque, tanto el chofer como su acompañante descendieron por sus propios medios y escaparon. Según declaraciones recogidas en el lugar, el conductor mencionó que iba “a buscar los papeles del auto” antes de huir caminando por la vía, mientras que el pasajero tomó otro taxi a escasos metros.

Un taxi chocó contra un tren La imagen tomada por un testigo muestra al pasajero del taxi (con campera negra) y al conductor (al fondo, con campera blanca) tras el choque con el tren en Flores. Gentileza TN. Uno de los testigos aseguró haber fotografiado a los dos individuos antes de que desaparecieran. En las imágenes, se observa al conductor y a su acompañante, quien cargaba una bolsa que habría recibido del chofer.

El vehículo fue retirado por personal de Bomberos, que también colaboró en el descenso de los pasajeros del tren. La línea Sarmiento opera de manera restringida entre Liniers y Moreno, mientras que el tránsito permanece cortado en la zona del impacto, donde se llevan a cabo las pericias correspondientes.