Encontraron nueve caballos robados escondidos en un baldío de Santa Rosa

La Policía Rural descubrió a los nueve equinos en un sector de Santa Rosa, después de varios kilómetros de rastrillaje

Nueve caballos y yeguas adultas, que habían sido robados en una finca de Santa Rosa, fueron descubiertos por la Policía Rural después de un detenido rastrillaje. Los animales fueron encontrados en buenas condiciones.

El Ministerio de Seguridad informó este sábado sobre el operativo realizado en Santa Rosa.

En el comunicado oficial se indicó que "un seguimiento detallado de varios kilómetros les permitió a los efectivos localizar a los animales en un campo inculto y garantizar su recuperación con vida".

Se amplió más adelante que, dentro de las acciones "del Plan Estratégico contra el Abigeato, la Policía Rural logró recuperar nueve equinos que habían sido sustraídos de una finca en Santa Rosa. El operativo se realizó tras un rastreo minucioso que permitió seguir las huellas de los animales durante varios kilómetros".

Los policías detectaron huellas que los guiaron por la calle Vega hasta un campo inculto, donde finalmente los nueve animales fueron localizados y recuperados con vida y en buen estado general.