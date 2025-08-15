15 de agosto de 2025 - 16:58

Presunto asesino serial de Jujuy: agravarán la imputación contra Matías Jurado, que sigue en prisión

Esta semana se conocieron las identidades de dos víctimas, mientras Jurado permanece detenido en el penal de Gorriti.

Matías Jurado, el hombre detenido en Jujuy bajo prisión preventiva e investigado como presunto asesino serial.

El fiscal que investiga a Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy, señaló que agravará la imputación contra el hombre de 37 años luego de que se confirmaran las identidades de dos víctimas.

Guillermo Beller dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y destacó que los análisis de ADN a los restos humanos encontrados en la vivienda de Jurado “continúan en laboratorio”.

Los damnificados que fueron identificados hasta el momento son Jorge Omar Anachuri, de 68 años, y Sergio Alejandro González, de 25.

Anachuri fue visto por última vez con vida el 25 de julio en la calle Perú, en el barrio Mariano Moreno de San Salvador de Jujuy, al tiempo que medía 1,80, de tez trigueña y ojos marrones, mientras que era una persona con discapacidad.

González se extravió el 4 de julio en el barrio Coronel Arias: era de tez blanca, tenía cabello negro con canas, ojos negros, uno de ellos con estrabismo, delgado y 1,55 de estatura.

Las otras personas que permanecen desaparecidas son Juan Carlos González, (60), Juan José Ponce (51) y Miguel Ángel Quispe (60).

Esta semana llegó a la provincia el equipo entomólogo forense que examinará los insectos en los huesos para determinar fechas. También arribaron a Jujuy antropólogos con un geo radar de Gendarmería para “detectar anomalías en el suelo o si hay algún elemento extraño, eso tanto en el domicilio, como en otros dos lugares investigados”, detalló Beller.

Mientras tanto, Jurado se encuentra detenido con prisión preventiva en el penal de Gorriti por el delito de homicidio con ensañamiento.

El sospechoso cuenta con un frondoso prontuario delictivo: lo apresaron cuando tenía 17 años, luego en 2017 la Policía lo capturó por robo agravado y en 2018 por amenazas en ocasión de robo. A su vez, fue condenado a tres años y cuatro meses de cárcel, aunque recuperó la libertad en 2020.

