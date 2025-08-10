Conmoción: un policía hincha de Peñarol asesinó a dos hinchas de Nacional que intentaron robarle un "trapo"

Video: un policía hincha de Peñarol asesinó a dos hinchas de Nacional que intentaron robarle un "trapo".

El histórico clásico del fútbol uruguayo entre Peñarol y Nacional, disputado ayer en el estadio Campeón del Siglo, terminó con una goleada aurinegra por 3-0, pero también con un hecho de violencia extrema que sacudió al país.

Horas después del encuentro, en la localidad de Toledo, departamento de Canelones, un grupo de hinchas de Peñarol se había reunido en una vivienda para ver el partido y celebrar la victoria. En el exterior colocaron banderas del “Carbonero”, lo que atrajo la atención de tres simpatizantes de Nacional, quienes habrían intentado llevárselas una vez que terminó el partido.

Embed Dos hombres con indumentaria de #Nacional fueron asesinados este sábado en #Toledo.

Según el parte policial, en medio de la discusión, un efectivo de 24 años, que se encontraba fuera de servicio y participaba de la reunión, ingresó a la casa, tomó su arma reglamentaria y abrió fuego contra los hinchas del "Bolso". El ataque provocó la muerte de dos personas.

Según indica el parte policial, "una vez finalizado el encuentro, llegan 2 motos ocupadas cada una por tres personas y uno de ellos esgrimiendo un arma de fuego, razón por la que el policía ingresa a la finca y sale con su arma de reglamento, efectuando disparos. El incidente dejó como resultado a dos personas fallecidas".

image Las primeras pericias señalan que, al menos, una de las víctimas recibió un disparo proveniente del arma del policía.