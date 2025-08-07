La mujer habría declarado a la Policía que tomó su medicación, se durmió y al despertar se encontró con el cuerpo de su hijo en un charco de sangre.

Otra tragedia familiar: una mujer bajo tratamiento psiquiátrico asesinó a puñaladas a su hijo de 14 años.

Otra tragedia familiar sacude al país, esta vez en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. Una mujer de 47 años, que se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico, fue detenida en la madrugada de este jueves acusada de asesinar brutalmente a su hijo de 14 años dentro de su vivienda en el barrio Obrero.

El crimen ocurrió durante la noche del miércoles, en una casa ubicada sobre calle Aníbal Ponce al 1100.

Qué dijo la mujer Según informó el Ministerio Público Fiscal, el menor fue hallado sin vida dentro del domicilio con múltiples heridas de arma blanca. La principal acusada es su madre, María J., quien fue encontrada en estado de shock y según El Doce TV, habría declarado a la Policía "haberse dormido luego de tomar su medicación y al despertar se encontró con un charco de sangre y el cuerpo de su hijo al lado". Luego, avisó a su esposo, quien fue el que finalmente alertó a las autoridades.

Fuentes judiciales señalaron que el adolescente presentaba numerosas lesiones cortopunzantes en distintas partes del cuerpo. “Tenía marcas en casi todo el cuerpo. Fue un ataque muy violento”, indicó una fuente vinculada a la investigación. La autopsia será clave para determinar la cantidad y tipo de heridas.

El fiscal Pablo Jávega, a cargo del Fuero Múltiple N°1 de Río Cuarto, imputó a la mujer por el delito de "homicidio calificado por el vínculo" y adelantó que será sometida a pericias psiquiátricas.

“Se está intentando reconstruir el contexto familiar, si estaban solos en la vivienda, y qué factores vinculados a la salud mental pudieron haber incidido en este hecho", señaló el funcionario judicial en diálogo con radio LV16.