7 de agosto de 2025 - 15:07

Otra tragedia familiar: una mujer bajo tratamiento psiquiátrico asesinó a puñaladas a su hijo de 14 años

La mujer habría declarado a la Policía que tomó su medicación, se durmió y al despertar se encontró con el cuerpo de su hijo en un charco de sangre.

Otra tragedia familiar: una mujer bajo tratamiento psiquiátrico asesinó a puñaladas a su hijo de 14 años.

Otra tragedia familiar: una mujer bajo tratamiento psiquiátrico asesinó a puñaladas a su hijo de 14 años.

Foto:

Policía de Córdoba
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Otra tragedia familiar sacude al país, esta vez en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. Una mujer de 47 años, que se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico, fue detenida en la madrugada de este jueves acusada de asesinar brutalmente a su hijo de 14 años dentro de su vivienda en el barrio Obrero.

Leé además

Tragedia del Titán: tras dos años de investigación se determinaron cuáles fueron las causas de su implosión

Tragedia del Titán: determinaron las causas de su implosión y llegaron a una conclusión impactante

Por Redacción Mundo
Tragedia en Godoy Cruz: un hombre murió en el incendio de su vivienda

Tragedia en Godoy Cruz: un hombre murió en el incendio de su vivienda

Por Redacción Policiales

El crimen ocurrió durante la noche del miércoles, en una casa ubicada sobre calle Aníbal Ponce al 1100.

Qué dijo la mujer

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el menor fue hallado sin vida dentro del domicilio con múltiples heridas de arma blanca. La principal acusada es su madre, María J., quien fue encontrada en estado de shock y según El Doce TV, habría declarado a la Policía "haberse dormido luego de tomar su medicación y al despertar se encontró con un charco de sangre y el cuerpo de su hijo al lado". Luego, avisó a su esposo, quien fue el que finalmente alertó a las autoridades.

Fuentes judiciales señalaron que el adolescente presentaba numerosas lesiones cortopunzantes en distintas partes del cuerpo. “Tenía marcas en casi todo el cuerpo. Fue un ataque muy violento”, indicó una fuente vinculada a la investigación. La autopsia será clave para determinar la cantidad y tipo de heridas.

El fiscal Pablo Jávega, a cargo del Fuero Múltiple N°1 de Río Cuarto, imputó a la mujer por el delito de "homicidio calificado por el vínculo" y adelantó que será sometida a pericias psiquiátricas.

“Se está intentando reconstruir el contexto familiar, si estaban solos en la vivienda, y qué factores vinculados a la salud mental pudieron haber incidido en este hecho", señaló el funcionario judicial en diálogo con radio LV16.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un hombre murió en un concierto de Oasis tras caer de una tribuna.

Tragedia en un concierto de Oasis: un hombre murió tras caer desde una tribuna

Por Redacción Espectáculos
Tragedia en Chile: hallan dos cuerpos más en la mina El Teniente y ya son cuatro los mineros fallecidos.

Tragedia en Chile: hallan dos cuerpos más en la mina El Teniente y ya son cuatro los mineros fallecidos

Por Redacción Mundo
Mila Yankelevich junto a Tomás, su padre, y Cris Morena, su abuela.

Muerte de Mila Yankelevich: el Gobierno desvinculó al funcionario que investigaría el caso

Por Redacción Espectáculos
Derrumbe en una mina de Chile

Tragedia y derrumbe en una mina de Chile: un muerto, cinco desaparecidos y nueve heridos