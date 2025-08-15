El accidente ocurrió esta tarde a la altura de calle Pachamama en Godoy Cruz. Ambos terminaron internados con politraumatismos.

Una pareja que iba en moto cayó a un barranco en el Corredor del Oeste y terminaron con graves heridas

Dos personas resultaron con heridas de consideración y tuvieron que ser internados luego de caer con su motocicleta por un barranco en el Corredor del Oeste, en el departamento de Godoy Cruz.

El siniestro ocurrió este viernes alrededor de las 14, cuando una pareja circulaba en una moto Honda GLH 150 cc en sentido de norte a sur. Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el dominio del rodado y ambos cayeron por el costado oeste del corredor a la altura de calle Pachamama.

Personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a las víctimas en el lugar. El conductor fue trasladado al Hospital Central con politraumatismos severos. Llegó inconsciente, fue intubado y derivado de inmediato al quirófano.

Por su parte, la mujer que lo acompañaba fue llevada a la Clínica Santa Isabel de Hungría, donde fue diagnosticada con una fractura en la muñeca izquierda y politraumatismos varios. Permanece internada en observación.