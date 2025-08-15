15 de agosto de 2025 - 20:30

Una pareja que iba en moto cayó a un barranco en el Corredor del Oeste y terminaron con graves heridas

El accidente ocurrió esta tarde a la altura de calle Pachamama en Godoy Cruz. Ambos terminaron internados con politraumatismos.

Una pareja que iba en moto cayó a un barranco en el Corredor del Oeste y terminaron con graves heridas

Una pareja que iba en moto cayó a un barranco en el Corredor del Oeste y terminaron con graves heridas

Foto:

Dos personas resultaron con heridas de consideración y tuvieron que ser internados luego de caer con su motocicleta por un barranco en el Corredor del Oeste, en el departamento de Godoy Cruz.

Leé además

Un joven de 18 años quedó detenido en Las Heras tras el intento de vender una moto robada. 

Las Heras: detuvieron a un joven que intentaba vender una moto robada

Por Redacción Policiales
Fue a rescatar a su perro en las vías y perdió la vida al ser embestida por un tren en Santa Fe

Santa Fe: fue a rescatar a su perro en las vías y murió al ser embestida por un tren

Por Redacción Policiales

El siniestro ocurrió este viernes alrededor de las 14, cuando una pareja circulaba en una moto Honda GLH 150 cc en sentido de norte a sur. Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el dominio del rodado y ambos cayeron por el costado oeste del corredor a la altura de calle Pachamama.

Personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a las víctimas en el lugar. El conductor fue trasladado al Hospital Central con politraumatismos severos. Llegó inconsciente, fue intubado y derivado de inmediato al quirófano.

Por su parte, la mujer que lo acompañaba fue llevada a la Clínica Santa Isabel de Hungría, donde fue diagnosticada con una fractura en la muñeca izquierda y politraumatismos varios. Permanece internada en observación.

Las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Matías Jurado, el hombre detenido en Jujuy bajo prisión preventiva e investigado como presunto asesino serial.

Presunto asesino serial de Jujuy: agravarán la imputación contra Matías Jurado, que sigue en prisión

Por Redacción Policiales
Reducen con Taser a un hombre atrincherado en Rivadavia que amenazaba con autolesionarse

Reducen con Taser a un hombre atrincherado en Rivadavia que amenazaba con autolesionarse

Por Redacción Policiales
Brutal crimen en La Matanza: asesinaron a una madre delante de su hijo durante un intento de robo

Brutal crimen en La Matanza: asesinaron a una madre delante de su hijo durante un intento de robo

Por Redacción Policiales
Testigo clave de la causa Bento fue hallado sin vida ante una inminente condena por contrabando. Foto: Archivo Los Andes

Acusado del caso Bento fue hallado muerto ante un inminente traslado a la cárcel por contrabando

Por Ignacio de la Rosa