15 de agosto de 2025 - 14:47

Brutal crimen en La Matanza: asesinaron a una madre delante de su hijo durante un intento de robo

Al momento del hecho, la víctima se encontraba dentro de su auto. De los tres involucrados en el intento de robo, uno aún permanece prófugo.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una mujer perdió la vida tras un intento de robo ocurrido en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza. El hecho tuvo lugar el jueves cuando tres personas que se desplazaban a pie intentaron sustraerle el vehículo mientras ella se encontraba estacionada dentro del mismo, junto a su hijo de 15 años.

La víctima, identificada como Rita Suárez, de 47 años, estaba esperando a su hija que salía de una clase particular. En ese momento, los asaltantes se acercaron e intentaron ingresar al auto.

Ante la situación, y al no lograr descender rápidamente del vehículo, uno de los atacantes efectuó un disparo que impactó en el hombro de la mujer.

Suárez fue trasladada de inmediato a un centro de salud, pero pese a los esfuerzos médicos, falleció a causa de la herida. El hecho ocurrió pasadas las 18 horas y es investigado por las autoridades correspondientes.

Una cámara de seguridad ubicada en la zona captó el momento en que los sospechosos se daban a la fuga. A partir de las imágenes y otras tareas investigativas, la Policía logró identificarlos: se trataba de dos menores de edad y un adulto.

Hasta el momento de los autores del crimen, dos de ellos fueron detenidos, mientras que uno de los menores, Máximo Leguizamón, de 17 años, continúa prófugo.

Leguizamón había realizado una compra en un supermercado cercano al lugar del hecho y abonó utilizando una billetera virtual, en la cual tenía registrados sus datos personales, incluyendo su domicilio. Esta información permitió a los investigadores dar rápidamente con su paradero.

Durante la noche del jueves, se llevó a cabo un allanamiento en su vivienda, ubicada en Rafael Castillo. Si bien el joven no se encontraba allí, en el lugar fue hallada ropa con manchas de sangre. Actualmente, continúa la búsqueda del menor. La causa está a cargo del Dr. Inzua, perteneciente al fuero penal juvenil.

