La Matanza: dos borrachos quisieron irse sin pagar y atacaron brutalmente a las mozas de una cervecería

Una brutal escena de violencia se vivió en la madrugada del lunes en una cervecería del partido de La Matanza , provincia de Buenos Aires . Dos hombres totalmente borrachos agredieron a tres mozas cuando intentaron irse del bar sin pagar lo consumido. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad.

El hecho ocurrió cerca de las 2.20 en la cervecería Berlín, ubicada en la avenida Carlos Casares al 500, mientras se realizaba una cena show del cantante Daniel Agostini . El video ya está en manos del fiscal Matías Marando, de la UFI N° 12, que lleva adelante la investigación para identificar a los agresores.

En las imágenes se observa cómo los hombres reaccionaron violentamente ante el reclamo del personal . Una de ellas, con gorra negra, campera verde y pantalón blanco, atacó directamente a la recepcionista con una patada en la rodilla y dos trompadas en el rostro.

La mujer logró esquivar algunos golpes y trató expulsarlo del lugar. Por su parte, su compañero, vestido con un buzo rojo, intentó frenarlo mientras también recibía empujones de las trabajadoras, que se defendían como podían en medio del caos.

No obstante, luego agredió fuertemente a la otra joven. Ahí sí una de sus piñas fue directa a la cara de la moza, quien mostró signos evidentes de dolor, según se observa en las imágenes.

El violento episodio duró cerca de 20 segundos y terminó cuando ambos agresores se retiraron del local mientras recibían golpes, patadas y sillazos por parte del personal del comercio.

Una de las empleadas, Daniela, contó después del hecho que terminó con una lesión en la rodilla. Su compañera, según relató, sufrió golpes en la cara: “Fueron dos piñas tremendas”, dijo. Además, advirtió en una entrevista “con ellos tuvimos problemas desde el momento en que reservaron”.

Fuentes judiciales confirmaron que el fiscal Marando trabaja en la recolección de pruebas para dar con los responsables del ataque. Las imágenes ya forman parte de la causa.