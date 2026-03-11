11 de marzo de 2026 - 14:44

Murió uno de los 4 empleados de Capital que se intoxicaron con monóxido cuando trabajaban en un pozo

El operario Franco Tello falleció en las últimas horas tras estar 16 días internado. Trabajaba con una máquina en el subsuelo de un hotel junto a otros tres compañeros que también se intoxicaron.

Hotel Urbana Suites, ubicado en calle 25 de Mayo 1590.

Foto:

Google Maps.
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Se trata de Franco Damián Tello, quien tras el incidente fue trasladado en un estado de salud sumamente delicado y falleció en las últimas horas, tras estar internado durante 16 días, según informaron desde el municipio capitalino.

La tragedia ocurrió el 23 de febrero pasado alrededor de las 13.15 en el hotel Urbana Suites, ubicado en calle 25 de Mayo 1590, en la intersección con General Paz, en Ciudad. Un llamado a la línea de emergencias alertó sobre la presencia de varias personas descompensadas en el interior de un pozo.

Al arribar, el personal constató que cuatro hombres se encontraban trabajando en un espacio de aproximadamente cuatro metros de profundidad. De inmediato se solicitó la intervención del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y de dotaciones de Bomberos, que realizaron las tareas de rescate.

Según se informó, el motor de la máquina que utilizaban habría emanado monóxido de carbono, lo que provocó la intoxicación. De esta manera, se descartó la versión que indicaba que los operarios habían caído accidentalmente en un pozo.

En realidad, estaban realizando tareas en el subsuelo cuando se produjo la acumulación del gas. El director de Defensa Civil confirmó lo sucedido y detalló que los trabajadores fueron extraídos del subsuelo y asistidos de inmediato.

Se investiga si la máquina presentaba fallas mecánicas o bien si el lugar no contaba con ventilación adecuada. Los bomberos lograron apagar el motor y asistir a los trabajadores en el lugar.

“Lamento profundamente la pérdida de Franco Damián Tello, uno de los operarios municipales afectados por el incidente ocurrido en ocasión de las labores realizadas en la Ciudad tras la fuerte tormenta que se registró el pasado 21 de febrero”, expresó a través de X el intendente Ulpiano Suarez.

El funcionario expresó un saludo a los familiares de trabajador y se puso a disposición “todo el apoyo que desde el municipio podamos brindar”.

“Franco fue gran un compañero de trabajo. Voy a decretar un día de duelo en su memoria. Que en paz descanse”, finalizó.

