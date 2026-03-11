Murió uno de los 4 empleados de Capital que se intoxicaron con monóxido cuando trabajaban en un pozo

Falleció uno de los cuatro empleados de la Municipalidad de Capital que en febrero pasado se intoxicaron con monóxido de carbono que despidió una máquina, mientras realizaban tareas en el subsuelo de un hotel de Ciudad .

Se trata de Franco Damián Tello , quien tras el incidente fue trasladado en un estado de salud sumamente delicado y falleció en las últimas horas, tras estar internado durante 16 días, según informaron desde el municipio capitalino.

La tragedia ocurrió el 23 de febrero pasado alrededor de las 13.15 en el hotel Urbana Suites, ubicado en calle 25 de Mayo 1590, en la intersección con General Paz, en Ciudad. Un llamado a la línea de emergencias alertó sobre la presencia de varias personas descompensadas en el interior de un pozo.

Al arribar, el personal constató que cuatro hombres se encontraban trabajando en un espacio de aproximadamente cuatro metros de profundidad. De inmediato se solicitó la intervención del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y de dotaciones de Bomberos, que realizaron las tareas de rescate.

Según se informó, el motor de la máquina que utilizaban habría emanado monóxido de carbono , lo que provocó la intoxicación . De esta manera, se descartó la versión que indicaba que los operarios habían caído accidentalmente en un pozo.

En realidad, estaban realizando tareas en el subsuelo cuando se produjo la acumulación del gas. El director de Defensa Civil confirmó lo sucedido y detalló que los trabajadores fueron extraídos del subsuelo y asistidos de inmediato.

Se investiga si la máquina presentaba fallas mecánicas o bien si el lugar no contaba con ventilación adecuada. Los bomberos lograron apagar el motor y asistir a los trabajadores en el lugar.

Live Blog Post Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ulpianosuarez/status/2031754327455404173?s=46&t=CoxiArp5lzcw5UON4A_DWQ&partner=&hide_thread=false Lamento profundamente la pérdida de Franco Damián Tello, uno de los operarios municipales afectados por el incidente ocurrido en ocasión de las labores realizadas en la Ciudad tras la fuerte tormenta que se registró el pasado 21 de febrero.



Quiero mandarle un fuerte abrazo a su… — Ulpiano Suarez (@UlpianoSuarez) March 11, 2026

El funcionario expresó un saludo a los familiares de trabajador y se puso a disposición "todo el apoyo que desde el municipio podamos brindar".

El funcionario expresó un saludo a los familiares de trabajador y se puso a disposición “todo el apoyo que desde el municipio podamos brindar”.

“Franco fue gran un compañero de trabajo. Voy a decretar un día de duelo en su memoria. Que en paz descanse”, finalizó.