Millonaria recompensa por datos de Ariel Linero, quien fue visto por última vez hace 2 años en El Challao

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza ofrece una recompensa de $3.125.000 para quien ofrezca datos sobre un hombre de 35 años que fue visto por última vez el 16 de diciembre de 2023 en el Barrio Jardín El Challao, Las Heras.
Tiene 35 años y fue visto por última vez 16 de diciembre de 2023 en el Barrio Jardín El Challao, Las Heras.
El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza ofrece una recompensa de $3.125.000 para quien ofrezca datos sobre un hombre de 35 años que fue visto por última vez el 16 de diciembre de 2023 en el Barrio Jardín El Challao, Las Heras.
Según la denuncia familiar Ariel Linero Mirabal fue visto por última vez al salir de su casa, cerca de las 10 horas y la causa judicial que investiga su desaparición no tiene datos concretos sobre dónde puede estar.
En la denuncia por paradero se explicó que es una persona de contextura física delgada, estatura de 1,75 metros tez blanca, pelo corto de color negro y no posee tatuajes ni cicatrices visibles. En el momento de su desaparición, llevaba una remera roja, pantalón deportivo corto negro y una mochila también de color negro.
Las autoridades aclararon que el pago de esta recompensa está estrictamente supeditado a la calidad y precisión de los datos aportados. Para que el desembolso se haga efectivo, la información debe conducir directamente a la localización de Linero, circunstancia que deberá ser certificada y validada por la autoridad fiscal o el juzgado interviniente en la causa.
Para quienes dispongan de cualquier dato de interés, se han habilitado múltiples canales de comunicación con la Dirección de Investigaciones y la Unidad Fiscal de Homicidios. Los ciudadanos pueden comunicarse de forma gratuita al 08002227627, llamar al 911 o a las líneas directas de la fiscalía (0261)3487844/45/46. Asimismo, se encuentra disponible el correo electrónico [email protected] para el envío de información de manera digital.