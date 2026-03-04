Imputaron y liberaron al comerciante que persiguió y mató a un presunto ladrón en Las Heras

Luego del robo de una bicicleta en el patio de una vivienda en Las Heras , este miércoles la fiscal de Homicidios, Andrea Lazo, formalizó la imputación contra Franco Adrián Correa Robles (43), el comerciante que atropelló y mató a uno de los ladrones.

La investigación por la muerte de César Federico González Becerra (34) dio un paso decisivo, donde la fiscal encuadró el hecho bajo la calificación de homicidio simple en exceso de la legítima defensa , según lo previsto en los artículos 79, 35 y 34 inciso 6 del Código Penal de la Nación.

Según indicaron desde el MPF, esta calificación es provisoria y se basa en la sospecha de que, si bien hubo una agresión inicial que Correa Robles repelió su conducta posterior excedió la necesidad racional de defensa.

Según la fiscalía, el comerciante desplegó actos de violencia que resultaron letales una vez que la situación de riesgo inmediato para él o su familia había terminado.

Además, informaron que mientras avanza la investigación, la fiscal resolvió dejar en libertad a Correa Robles debido a que la pena que arriesga así lo permite en el marco de las leyes vigentes.

Crimen comerciante de Las Heras

El hecho: robo, persecución y muerte

El violento episodio ocurrió el pasado martes, alrededor de las 06:15 horas, en una vivienda del Barrio Altos del Oeste, en Las Heras. Correa Robles advirtió que González Becerra se encontraba en el patio de su casa e intentaba apoderarse de una bicicleta marca SLP rodado 29. Durante el intento de robo, el sospechoso mantuvo una conducta agresiva hacia la pareja del dueño de casa.

En ese momento se produjo un enfrentamiento físico entre el propietario y el intruso. Correa Robles reaccionó inicialmente para frenar la agresión. Sin embargo, cuando González Becerra se dio a la fuga y el peligro concreto cesó, la situación tomó un giro fatal.

Minutos después, Correa Robles abordó su camioneta Toyota Hilux e inició una persecución que se extendió por aproximadamente cuatro cuadras. Al llegar a la intersección de las calles Río Diamante y Los Horcones, en el Barrio 9 de Julio, el comerciante embistió a González Becerra con el vehículo.

César Federico González Becerra César Federico González Becerra

El impacto y los actos de violencia posteriores provocaron lesiones de tal gravedad que el hombre de 34 años falleció en el lugar del hecho, lo cual fue constatado minutos después por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Antecedentes de la víctima

Tras el incidente, se conoció que César Federico González Becerra contaba con un extenso prontuario policial por delitos contra la propiedad. Su última detención se había producido apenas semanas antes, el 17 de febrero de 2026, por robo agravado por escalamiento en grado de tentativa. Además, registraba causas previas por robo simple y robo agravado que databan de los años 2012 y 2023.

Por el momento, el comerciante permanece a disposición de la fiscalía mientras se avanza en las pericias psicológicas y recolección de pruebas para determinar si existieron otros atenuantes, como un posible estado de emoción violenta.