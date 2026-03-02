2 de marzo de 2026 - 12:29

Investigan la muerte de un hombre que fue detenido en medio de una presunta sobredosis

Fue llevado por la Policía al nosocomio Ramón Carrillo, en Las Heras, donde convulsionó y falleció. En principio no se descarta que haya sido por el consumo de drogas

El hombre fue ingresado al  hospital Carrillo. Archivo Los Andes

Redacción Policiales

La Fiscalía de Homicidios abrió una investigación para conocer la causa de la muerte de un hombre fue llevado por la policía al hospital Ramón Carrillo de Las Heras y falleció en el nosocomio tras convulsionar, según se informó oficialmente

Esta mañana, ingresó un llamado a la línea de emergencia 911, de un hombre domiciliado en Pasaje Romero al 200 de Las Heras, para informar que un amigo suyo habría sufrido una sobredosis y estaba en un estado de alteración causando disturbios en el lugar.

Una móvil policial fue derivado al lugar. Cuando los uniformados ingresaron a la vivienda encontraron al sujeto denunciado golpeando a su amigo, lograron contener la situación y procedieron reducir al hombre. Luego lo detuvieron y lo trasladaron al hospital Carrillo para su desintoxicación, según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Siempre según el relato oficial, cuando los médicos lo subieron a una camilla, el hombre habría comenzado a sufrir convulsiones, por lo que los profesionales comenzaron a realizar maniobras de RCP, ante un posible caso de paro cardio-respiratorio, pero no lograron compensarlo y finalmente falleció.

El caso fue informado al ayudante Fiscal de turno en Las Heras y luego derivado a la Fiscalía de Homicidios, que espera los informes médicos del nosocomio y el adelanto de la pericia del Cuerpo Médico Forense para avanzar sobre el caso calificado como averiguación muerte que, en principio, sería una muerte por el consumo de estupefacientes, explicó una fuente judicial.

