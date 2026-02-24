Murió a los 71 años Robert Carradine, el papá de Lizzie McGuire

El actor estadounidense Robert Carradine , recordado por su papel de Sam McGuire , el papá de la protagonista en la serie infantil de Disney Lizzie McGuire , murió este lunes a los 71 años. La noticia fue confirmada por su familia, que informó que el artista se quitó la vida tras una larga batalla con el trastorno bipolar.

“Es con profunda tristeza que debemos compartir que nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano Robert Carradine ha fallecido”, comunicaron sus allegados al medio Deadline. En el mensaje, sus familiares también hicieron referencia al padecimiento que atravesó durante casi dos décadas.

A diferencia de otros casos en Hollywood , su hermano Keith Carradine y su hija Ever decidieron hablar públicamente sobre la enfermedad . La familia explicó que tomó esa decisión con el objetivo de aportar conciencia sobre la salud mental y combatir el estigma que aún rodea a estos diagnósticos.

“En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para todos los que le rodeaban. Estamos desolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby contra su batalla de casi dos décadas con el trastorno bipolar ”, expresaron en el comunicado.

Luego agregaron: “Esperamos que su camino pueda servir para arrojar luz y fomentar que se enfrente el estigma que acompaña a las enfermedades mentales ”. Keith Carradine también habló con Deadline y explicó por qué la familia no quiso ocultar la causa de muerte. “Queremos que la gente lo sepa, y no hay vergüenza en ello ”, afirmó.

Además sostuvo: “Es una enfermedad que pudo más que él, y quiero celebrarlo por su lucha contra ella, y celebrar su hermosa alma”. Finalmente lo definió con una frase breve y sentida: “Era profundamente talentoso, y lo extrañaremos todos los días”.

Otros papeles famosos de Robert Carradine

Robert Carradine formó parte de una extensa familia de intérpretes conocida como la “Dinastía Carradine”. Alcanzó popularidad con su papel de Lewis Skolnick en la comedia de culto La venganza de los nerds.

Años más tarde consolidó su imagen a nivel internacional como el padre de Lizzie McGuire en la exitosa serie de Disney. También participó en películas como Calles peligrosas, dirigida por Martin Scorsese, y Regreso sin gloria, que obtuvo un premio Oscar.