"Te voy a hacer bailar": cómo es el espectáculo de danza que se presenta este sábado en el Le Parc

La obra, dirigida por Mariana Ríos, propone un recorrido donde la danza es el motor y el medio de expresión. Dónde comprar las entradas para el espectáculo.

Este sábado 13 de junio, a las 20.30, la Sala Ernesto Suárez del Espacio Cultural Julio Le Parc será escenario de “Te voy a hacer bailar”, una propuesta escénica que apuesta por la inmersión sensorial y el poder transformador del cuerpo en movimiento. Las entradas generales, disponibles en EntradaWeb.com.ar, tienen un valor de $15.000.

Dirigida por Mariana Ríos, la obra propone un recorrido donde la danza deja de ser únicamente una expresión artística para convertirse en un vehículo de conexión, liberación y éxtasis.

Cómo es el espectáculo A través del movimiento, los intérpretes invitan al público a sumergirse en una experiencia compartida en la que el baile funciona como un lenguaje universal capaz de romper barreras y conectar con lo más profundo de la experiencia humana.

image Lejos de una narrativa convencional, “Te voy a hacer bailar” pone el foco en el cuerpo como herramienta de trascendencia y transformación. Su propuesta no busca ofrecer explicaciones ni construir un relato cerrado, sino generar una vivencia directa, contagiar el impulso del movimiento y despertar una experiencia de goce y transgresión en quienes participan de ella.

La premisa artística es clara: no representar el movimiento, sino provocarlo. Desde esa perspectiva, la puesta explora la posibilidad de encontrar libertad en el acto simple y primitivo de bailar, transformando el escenario en un espacio donde la energía colectiva y la experiencia física adquieren un protagonismo absoluto.