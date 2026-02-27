Murió Darío Lopérfido, exdirector del teatro Colón y reconocido gestor cultural

Murió a los 61 años Darío Lopérfido , exdirector del teatro Colón y exfuncionario de Cultura, como consecuencia de una Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) . La noticia fue confirmada por allegados a su familia. El hombre residía por estos días en Madrid, España.

En los últimos meses su estado de salud se había deteriorado de manera acelerada. Él mismo había hecho público el diagnóstico en un artículo publicado en el sitio Seúl, donde abordó la enfermedad con un tono descarnado y personal.

“Tener ELA es una mierda . No por la posibilidad de morir, que me tiene sin cuidado. La vejez me resulta odiosa; morir sin atravesar esa catástrofe humana, en cambio, me parece un alivio”, escribió. En otro tramo sostuvo: “El problema de la ELA es que es una enfermedad sin épica”.

Nacido en Buenos Aires el 5 de junio de 1964, Lopérfido desarrolló una carrera que combinó periodismo, gestión cultural y actividad política. Durante la presidencia de Fernando de la Rúa fue secretario de Cultura de la Nación y luego secretario de Medios de Comunicación.

En ese período integró el llamado Grupo Sushi , un núcleo informal de jóvenes funcionarios y asesores que rodearon a De la Rúa primero en la Ciudad y luego en la Casa Rosada. El término, acuñado con ironía por la prensa, aludía a su perfil urbano y cosmopolita, y fue objeto tanto de expectativas como de críticas en el contexto de la crisis que marcó el final de aquel gobierno.

Darío Lopérfido Darío Lopérfido Gentileza

Años más tarde, durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires, ocupó el cargo de ministro de Cultura. Desde allí impulsó reformas en organismos artísticos y promovió una agenda orientada, según su definición, a la profesionalización de la gestión y a la ampliación del acceso a bienes culturales. Por ejemplo, la realización del festival de cine Bafici.

Su paso por el Teatro Colón, donde fue director general, constituyó uno de los capítulos más visibles de su carrera. Promovió coproducciones internacionales y una reorganización administrativa que, afirmó, mejoró la proyección de la sala. También enfrentó conflictos sindicales y cuestionamientos por decisiones de gestión.

Uno de los episodios que marcó un punto de inflexión en su trayectoria fue su cuestionamiento público de las cifras de víctimas de la última dictadura militar. Las declaraciones generaron repudios de organismos de Derechos Humanos y sectores políticos, y derivaron en su salida del Ministerio de Cultura porteño en 2016.

Desde entonces, su figura quedó asociada a un perfil polarizante. Para algunos fue un funcionario dispuesto a desafiar consensos; para otros, cruzó límites en temas sensibles para la sociedad argentina.

Tras dejar la función pública continuó vinculado a proyectos culturales y mantuvo presencia en medios y redes sociales, con un estilo marcado por la ironía y el tono confrontativo.

Esmeralda Mitre y Darío Lopérfido, separados Esmeralda Mitre y Darío Lopérfido fueron pareja unos años

Su vida privada también tuvo momentos de alta exposición. Mantuvo una relación con la guitarrista y compositora María Gabriela Epumer, figura del rock argentino de los años 80 y 90 , integrante de Viuda e Hijas de Roque Enroll y colaboradora de Charly García. Tras la muerte prematura de Epumer en 2003, la recordó en entrevistas como una figura decisiva en su vida.

En 2014 se casó con Esmeralda Mitre. El matrimonio finalizó a comienzos de 2018. Un año más tarde fue padre de Theo, junto a Vinnie Blache Spencer.