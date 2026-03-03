3 de marzo de 2026 - 08:42

Persiguió y atropelló al presunto ladrón que acababa de robar en su casa y lo mató

Un hombre de 34 años murió en la intersección de Río Diamante y Los Horcones, en Las Heras, tras ser embestido por el esposo de una mujer que minutos antes había denunciado el robo de su bicicleta.

Un presunto ladrón murió este martes por la mañana en Las Heras, luego de ser atropellado por el dueño de una vivienda a la que, momentos antes, habría ingresado junto a otro sujeto para robar una bicicleta. La víctima fatal fue identificada como César Federico González Becerra, de 34 años.

El hecho ocurrió cerca de las 6.15 en el barrio Altos del Oeste. Según la información policial, una mujer llamó al 911 para denunciar que dos ladrones habían robado una bicicleta de su casa y que luego habían escapado rápidamente del lugar.

Ante la situación, su pareja salió en una camioneta con la intención de alcanzarlos. La persecución se extendió hasta la intersección de calles Río Diamante y Los Horcones, donde uno de los sospechosos fue atropellado.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió al lugar y constató el fallecimiento de González.

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias en que se produjo el hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.

César Federico González Becerra registraba antecedentes por robo agravado por escalamiento en grado de tentativa, con última aprehensión el 17 de febrero de 2026; robo simple en grado de tentativa (19 de diciembre de 2023); robo agravado (25 de septiembre de 2012) y robo simple (3 de junio de 2012).

