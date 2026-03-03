Quién era el presunto ladrón que murió tras ser atropellado por un comerciante en Las Heras

El robo de una bicicleta del patio de una casa de Las Heras terminó con uno de los presuntos ladrones muertos y el dueño de casa detenido a la espera de ser imputado.

Investigan la muerte de un hombre que fue detenido en medio de una presunta sobredosis

Persiguió y atropelló al presunto ladrón que acababa de robar en su casa y lo mató

Es que luego de que los delincuentes escaparan del lugar, la víctima del robo, un comerciante de 43 años, salió a buscarlos y a pocas cuadras de su vivienda, ubicada en el barrio Altos Oeste, les dio alcance y atropelló a un presunto ladrón que falleció en el lugar, logrando recuperar la bicicleta robada.

El presunto ladrón muerto fue identificado oficialmente como César Federico González Becerra , tenía 34 años y algunos antecedentes que fueron informados por el Ministerio de Seguridad y Justicia.

La ultima vez que estuvo aprehendido fue en febrero de este año por un robo agravado por escalamiento en grado de tentativa.

En diciembre del 2023 tuvo una causa por robo simple en grado de tentativa; en setiembre de 2012, robo agravado; y en julio de ese mismo año, robo simple.

Ahora la Fiscalía de Homicidios tiene 48 horas para efectivizar la imputación que recaerá sobre F. A. C. R., un comerciante de 43 años, quien fue detenido en el lugar del hecho y trasladado luego hasta una dependencia policial, quedando a disposición de la fiscal Andrea Lazo, quien investiga el caso que, inicialmente fue caratulado como averiguación muerte.

Según explicó una fuente judicial, si la versión policial se replica en el expediente judicial, se trataría de un caso de homicidio simple: es decir que habría usado la camioneta a modo de arma letal. Más lejana estaría la figura de homicidio culposo, es decir una muerte accidental. Por otra parte, se analizará la posibilidad de un homicidio en estado de emoción violenta y es por ello que se están realizando las pericias psicológicas al detenido.

Robo, persecución y muerte

Esta mañana, cerca de la 6.15, ingresó un llamado a la línea de emergencia 911, de una vecina de la manzana 4 del barrio Altos Oeste de Las Heras que denunciaba que dos ladrones habían ingresado a su casa y se habían robado una bicicleta y que su marido había salido a buscarlos.

Los primeros policías que fueron desplazados al lugar, encontraron al dueño de casa en la esquina de Río Diamante y Los Horcones de Las Heras, a muy pocas cuadras de su domicilio. En el lugar se encontraba una persona sin vida y, cerca una camioneta Toyota Hilux blanca. El conductor habría atropellado a uno de los dos presuntos ladrones y había logrado recuperar la bicicleta que luego había dejado en la caja de la camioneta.

Ante la situación, los uniformados solicitaron una ambulancia y minutos mas tarde, cuando ya se había disparado un operativo con personal de la comisaría 43 y de Homicidios, una medico del SEC constató el deceso de González, informándose la situación a la Oficina Fiscal en turno y a la Fiscalía de Homicidios.

Mientras se cercaba la zona, personal de Científica comenzó a trabajar en la escena del crimen para luego efectuar el traslado hacia el Cuerpo Médico Forense, donde se realizará la pericia para conocer la causa de la muerte.

Según una versión no oficial los ladrones conocían la zona y sus víctimas y habrían ingresado a la vivienda por la parte de atrás para llevarse la bicicleta.

La esposa del dueño de la camioneta fue llevada a declarar ya que habría visto a los delincuentes dentro de su propiedad, e incluso habría visto a su marido que, tras embestir al presunto ladrón, volvió a su casa para vestirse y volver a la esquina donde se produjo el fatal impacto.

Comunicado de la Fiscalía de Homicidios

Hacia el mediodía la Fiscalía dio a conocer un breve comunicado en relación al hecho, indicando que la fiscal Lazo se encuentra esperando los informes científicos correspondientes para determinar la dinámica y mecánica del hecho.

Por otra parte, se informó que durante la mañana se estaban realizando las pericias psicológicas y psiquiátricas a la persona aprehendida por este hecho, cuyo nombre “no será dado a conocer hasta que se lleve adelante la imputación formal”.

En relación a una posible imputación, la investigadora se tomará 48 horas para decidir la caratula del caso, previo a conocer algunas pruebas reunidas, tales como “cámaras dispuestas en el lugar, pericias psicológicas y psiquiátricas, mecánica del hecho y testimoniales”.

Además, “se aguardan resultados de Policía Científica y el resultado de la necropsia, como así también el relativo al análisis toxicológico y dosajes de alcohol pertinentes”.