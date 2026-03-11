11 de marzo de 2026 - 14:54

Secuestraron casi 4 toneladas de carne en mal estado de un "matadero" de Guaymallén

El operativo se realizó en un domicilio de Rodeo de la Cruz . El establecimiento fue clausurado.

La Policía Rural de Mendoza desarticuló un centro de acopio y comercialización de carne que operaba en condiciones de extrema precariedad sanitaria. El procedimiento, realizado en el departamento de Guaymallén, finalizó con el decomiso de aproximadamente 3.900 kilos de productos cárnicos no aptos para el consumo humano.

El operativo tuvo lugar en una propiedad ubicada en la calle Famatina al 1600, en el distrito de Rodeo de la Cruz. Hasta allí se desplazó personal de la Delegación Centro de Policía Rural, junto a inspectores de la Dirección Provincial de Ganadería y agentes municipales, tras recibir denuncias sobre presuntas irregularidades sanitarias.

Durante la inspección, los efectivos constataron en el interior del lugar una cámara frigorífica con gran cantidad de carne en condiciones irregulares, con signos de pérdida de cadena de frío, falta de rotulación y deficiencias en las condiciones de higiene. Ante esta situación, se dio intervención a la Oficina Fiscal de Guaymallén y al Primer Juzgado Penal Colegiado, que autorizó el allanamiento del inmueble.

Así conservaban los casi 4 mil kilos de carne.

Como resultado del operativo, se procedió al secuestro y desnaturalización de cerca de 3.900 kilos de productos cárnicos, mientras que personal de la Comisión de Sanidad Animal de Mendoza tomó muestras para su análisis.

Así conservaban los casi 4 mil kilos de carne.

Además, el municipio de Guaymallén dispuso la clausura del establecimiento. La causa quedó encuadrada en una infracción al artículo 201 del Código Penal, que sanciona la comercialización de alimentos peligrosos para la salud.

