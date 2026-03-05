Tenían un "cementerio" de autos que robaban en Guaymallén: siete vehículos recuperados y dos detenidos

El procedimiento fue realizado por la División Sustracción de Automotores en Guaymallén. En el lugar hallaron vehículos robados en proceso de desguace, detuvieron a dos personas y secuestraron siete rodados con pedido de captura.

La Policía de Mendoza desarticuló un desarmadero clandestino que funcionaba en Guaymallén, donde se almacenaban y desguazaban vehículos robados para la venta ilegal de autopartes.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Sustracción de Automotores, quienes llevaban adelante una investigación para dar con un grupo de personas que utilizaba la zona para acopiar y desarmar rodados de procedencia ilícita.

Desbarataron un desarmadero clandestino y recuperó siete autos robados Desbarataron un desarmadero clandestino y recuperó siete autos robados Ministerio de Seguridad A partir de las tareas investigativas, los uniformados lograron ubicar el inmueble donde funcionaba el lugar utilizado para estas maniobras. Al ingresar, constataron la presencia de varios vehículos robados, la mayoría sustraídos en distintos puntos del radio céntrico de Guaymallén.

Según informaron fuentes policiales, se trata principalmente de autos fabricados entre 1990 y 2010 que se encontraban en avanzado proceso de desguace, presuntamente con el objetivo de vender sus partes en el mercado ilegal.

image Durante el procedimiento fueron detenidas dos personas que se encontraban en el lugar y que, de acuerdo con la investigación, habrían participado en el acopio y resguardo de los rodados.