Cayó en San Martín el acusado de herir al comprador de una moto en Guaymallén

El procedimiento se concretó a las 18.50 del jueves en el barrio La Primavera y estuvo a cargo de la División Homicidios de Mendoza. El detenido fue identificado por sus iniciales como D.O.M. y, según fuentes judiciales, registra actuaciones previas vinculadas a delitos contra la propiedad.

La causa se originó tras el hecho ocurrido en la intersección de calles Milagros e Infanta Isabel, de Guaymallén . De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal , las víctimas habían pactado la compra de una motocicleta por 2.500.000 pesos, tras un contacto previo por Facebook Marketplace y conversaciones posteriores por WhatsApp.

Hasta el lugar llegaron Nelson Antonio Del Re, comerciante dedicado a la venta de repuestos de motos y bicicletas en Rivadavia , su pareja Silvina Jaquelina Urzi , un adolescente y otro acompañante, a bordo de una camioneta.

Según la reconstrucción judicial, al arribar fueron abordados por Lautaro Jeremías Ellena , quien se desplazaba con muletas y tenía un yeso en la pierna derecha. Tras indicarles dónde estacionar, extrajo un arma de fuego y exigió el dinero. Ante la resistencia, efectuó disparos a corta distancia. Uno de los proyectiles impactó en el abdomen de Del Re.

En forma simultánea, Marcos Jesús Ellena abordó a la pareja del comerciante y gatilló un arma contra su cabeza sin que se produjera el disparo. Luego apuntó hacia el interior de la camioneta, provocando la rotura de los cristales, cuyos fragmentos causaron heridas cortantes en el rostro del menor que se encontraba dentro del vehículo.

Tras el ataque, los agresores escaparon en una motocicleta KTM de color anaranjado y negro, conducida por un adolescente de 15 años, quien fue declarado inimputable por su edad.

Del Re fue trasladado al hospital Central, donde ingresó con una herida de arma de fuego en el abdomen y otra en el miembro inferior izquierdo. Fue sometido a una laparotomía exploradora, se le practicó una rafia gástrica y una resección de intestino delgado. Luego quedó internado en terapia intensiva, intubado y con pronóstico reservado.

En el avance de la causa, la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta imputó a Lautaro Jeremías Ellena y a Marcos Jesús Ellena por el delito de homicidio criminis causa en grado de tentativa y ordenó su traslado a la cárcel. El menor que participó del hecho fue declarado inimputable, tal como establece la ley.

Durante los procedimientos posteriores al ataque, efectivos policiales rastrillaron la zona y localizaron la motocicleta utilizada en la fuga. En las inmediaciones detectaron tierra removida y, al excavar, hallaron un maletín que contenía una pistola calibre 9 milímetros con cargador colocado y 26 municiones. También fueron secuestrados tres teléfonos celulares pertenecientes a los sospechosos.

La detención de D.O.M. se produjo a partir de nuevas tareas investigativas realizadas por la División Homicidios, que permitieron identificarlo como presunto partícipe del intento de homicidio. Por disposición de la fiscal interviniente, fue alojado en la Comisaría 12° de San Martín y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar con precisión su grado de participación en el ataque.