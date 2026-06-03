Las calles de San Martín serán escenario de una exhibición del Zonal Cuyano: fecha y hora

El rugido de los motores se trasladará por unas horas desde el autódromo hacia el corazón de la ciudad . Este viernes 5 de junio, desde las 17.30, el campeonato Zonal Cuyano realizará una exhibición abierta al público en el centro de San Martín , como previa de la cuarta fecha del certamen regional.

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La actividad comenzará en el Paseo de la Patria , frente al edificio municipal, donde se instalará un parque cerrado que permitirá a los vecinos observar de cerca los vehículos de competición, dialogar con los pilotos y tomar fotografías junto a las máquinas que forman parte de una de las categorías más tradicionales del automovilismo mendocino.

Posteriormente, llegará uno de los momentos más esperados de la jornada: los autos encenderán sus motores y recorrerán distintas arterias céntricas en una exhibición dinámica que buscará acercar el espectáculo a quienes habitualmente siguen la actividad desde los circuitos.

La exhibición marcará el inicio de un fin de semana cargado de actividad automovilística. El sábado 6 y domingo 7 de junio se disputará la cuarta fecha del campeonato 2026 en el Autódromo Ciudad de San Martín , bajo la denominación de "Gran Premio San Martín Gobierno".

Clase 1

Clase 2

Clase 3

TC Cuyano

Tradicionales Sport 6

La fecha será clave para los pilotos que buscan sumar puntos importantes en la lucha por el campeonato, en una temporada que avanza hacia su tramo decisivo.

Entradas y accesos

La organización informó que la entrada general para el fin de semana tendrá un valor de 10.000 pesos, mientras que el acceso a boxes costará 15.000 pesos. Ambos tickets serán válidos para las dos jornadas de competencia.

Además, los menores de 10 años y los jubilados podrán ingresar sin cargo.

La exhibición de este viernes en el Paseo de la Patria será gratuita y abierta a toda la comunidad, ofreciendo la posibilidad de vivir de cerca el ambiente del automovilismo y compartir un contacto directo con pilotos y equipos antes de la actividad oficial en el autódromo.