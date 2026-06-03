3 de junio de 2026 - 11:26

Las calles de San Martín serán escenario de una exhibición del Zonal Cuyano: fecha y hora

Este viernes, los autos del campeonato regional protagonizarán una exhibición gratuita en pleno centro de la ciudad. La actividad servirá como antesala de la cuarta fecha de la temporada, que se disputará durante el fin de semana en el Autódromo Ciudad de San Martín.

Las calles de San Martín serán escenario de una exhibición del Zonal Cuyano.

Las calles de San Martín serán escenario de una exhibición del Zonal Cuyano.

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Por Enrique Pfaab

El rugido de los motores se trasladará por unas horas desde el autódromo hacia el corazón de la ciudad. Este viernes 5 de junio, desde las 17.30, el campeonato Zonal Cuyano realizará una exhibición abierta al público en el centro de San Martín, como previa de la cuarta fecha del certamen regional.

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La actividad comenzará en el Paseo de la Patria, frente al edificio municipal, donde se instalará un parque cerrado que permitirá a los vecinos observar de cerca los vehículos de competición, dialogar con los pilotos y tomar fotografías junto a las máquinas que forman parte de una de las categorías más tradicionales del automovilismo mendocino.

Posteriormente, llegará uno de los momentos más esperados de la jornada: los autos encenderán sus motores y recorrerán distintas arterias céntricas en una exhibición dinámica que buscará acercar el espectáculo a quienes habitualmente siguen la actividad desde los circuitos.

La previa del Gran Premio en San Martín

La exhibición marcará el inicio de un fin de semana cargado de actividad automovilística. El sábado 6 y domingo 7 de junio se disputará la cuarta fecha del campeonato 2026 en el Autódromo Ciudad de San Martín, bajo la denominación de "Gran Premio San Martín Gobierno".

En pista competirán las cinco divisionales que integran el Zonal Cuyano:

  • Clase 1
  • Clase 2
  • Clase 3
  • TC Cuyano
  • Tradicionales Sport 6

La fecha será clave para los pilotos que buscan sumar puntos importantes en la lucha por el campeonato, en una temporada que avanza hacia su tramo decisivo.

Entradas y accesos

La organización informó que la entrada general para el fin de semana tendrá un valor de 10.000 pesos, mientras que el acceso a boxes costará 15.000 pesos. Ambos tickets serán válidos para las dos jornadas de competencia.

Además, los menores de 10 años y los jubilados podrán ingresar sin cargo.

La exhibición de este viernes en el Paseo de la Patria será gratuita y abierta a toda la comunidad, ofreciendo la posibilidad de vivir de cerca el ambiente del automovilismo y compartir un contacto directo con pilotos y equipos antes de la actividad oficial en el autódromo.

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