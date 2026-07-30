30 de julio de 2026 - 10:01

Cuatro menores fueron aprehendidos tras un asalto a mano armada en pleno centro de San Martín

La víctima, de 20 años, denunció que fue amenazada con un arma mientras esperaba el colectivo en la Plaza San Martín. La Policía recuperó el dinero robado y secuestró una réplica de pistola.

Cuatro menores fueron aprehendidos tras un asalto a mano armada en pleno centro de San Martín.

Cuatro menores fueron aprehendidos tras un asalto a mano armada en pleno centro de San Martín.

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Por Enrique Pfaab

Cuatro adolescentes de entre 15 y 17 años fueron aprehendidos durante la noche de este miércoles en la ciudad de San Martín, acusados de haber asaltado instantes antes a un joven de 20 años en la Plaza San Martín. En el procedimiento, la Policía recuperó el dinero sustraído y secuestró una réplica de arma de fuego que habría sido utilizada durante el hecho.

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El episodio ocurrió cerca de las 23.20, cuando la víctima se encontraba en una parada de colectivos ubicada sobre calle Belgrano, en el costado sur de la plaza departamental.

Según la denuncia, cuatro jóvenes lo abordaron y, bajo amenazas con un arma de fuego, le sustrajeron 6.500 pesos en efectivo. Tras concretar el robo, los sospechosos escaparon hacia el oeste.

Con los datos aportados por la víctima, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de la Comisaría 12ª desplegaron un operativo de búsqueda por la zona. Minutos después lograron localizar a cuatro jóvenes cuyas características coincidían con las descriptas, en la intersección de Paso de los Andes y Álvarez Condarco, en el Barrio Córdoba.

Durante la requisa, los uniformados encontraron en poder de uno de los adolescentes el dinero denunciado como robado. Además, secuestraron una réplica de arma de fuego de color gris, que habría sido utilizada para intimidar a la víctima durante el asalto.

Por disposición de la ayudante fiscal interviniente, los cuatro menores quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de San Martín, mientras que tanto el dinero recuperado como la réplica del arma fueron secuestrados como parte de la investigación.

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