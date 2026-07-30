Conducía con 2,15 g/l de alcohol, chocó en Guaymallén y terminó detenido: el auto escondía una historia inesperada

Un conductor de 34 años fue aprehendido este jueves por la mañana en Guaymallén luego de protagonizar un choque y registrar 2,15 gramos de alcohol por litro de sangre en el test de alcoholemia, un valor que supera cuatro veces el permitido.

El hecho ocurrió alrededor de las 6.55 en el Acceso Sur , entre Lamadrid y Alsina , cuando un llamado al 911 alertó sobre una colisión entre un Chevrolet Corsa y un Volkswagen Polo.

De acuerdo con la información policial, tras el impacto el conductor del Chevrolet Corsa descendió del vehículo e intentó agredir al otro automovilista. Personal de Tránsito Municipal intervino en el lugar, realizó las actuaciones correspondientes y practicó el control de alcoholemia al conductor del Corsa, identificado como L. G. S., cuyo resultado fue de 2,15 g/l.

Ambos involucrados fueron asistidos por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). El conductor del Corsa sufrió politraumatismo leve y recibió atención en el lugar, mientras que no se reportaron lesiones de gravedad.

Durante el procedimiento también se presentó un hombre de 35 años que aseguró ser el propietario registral del Chevrolet Corsa. Según manifestó, el automóvil permanecía secuestrado desde 2022 en una playa municipal y habría sido retirado el año pasado mediante un poder presuntamente apócrifo.

Este hombre, que llegó al lugar tras reconocer el vehículo en los medios, aseguró que pertenecía a su madre, quien falleció hace 4 años. "El auto estuvo secuestrado en 2022. Lo sacaron el año pasado con un poder falso, con una escribana que falsificó el poder, y también lo entregaron en Capital sin presentar la documentación original, solo con fotocopias", afirmó a radio Nihuil.

El hombre explicó que hasta este miércoles creía que el vehículo seguía secuestrado. Sin embargo, justamente ayer se acercó a la municipalidad de Ciudad y descubrió que ya no se encontraba allí.

"Me dijeron que el auto había sido rematado y me mandaron al área de Legales. Una abogada me explicó que había sido sacado con un permiso que supuestamente había firmado mi mamá, pero mi mamá estaba fallecida hacía cuatro años", sostuvo.

Ante esa situación, los efectivos le indicaron que radicara la denuncia correspondiente y presentara la documentación respaldatoria para avanzar con la investigación sobre la titularidad del vehículo.

Por disposición de la Oficina Fiscal interviniente, el conductor quedó aprehendido por infracción al artículo 67 bis de la Ley 9099. En tanto, el Chevrolet Corsa fue retenido por personal de Tránsito Municipal y la Justicia investigará la situación registral del rodado.