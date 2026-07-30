30 de julio de 2026 - 10:45

Lo descubrieron cuando le sacaba las ruedas a un Hilux en Ciudad: intentó escapar en un auto robado

El hecho ocurrió alrededor de las 20.05, cuando un llamado a la línea de Emergencias alertó sobre dos personas que intentaban robar las ruedas de una camioneta Toyota Hilux estacionada sobre calle Juan y Mateo Clark al 500, en Capital.

Detuvieron a un hombre tras una persecución por el intento de robo de ruedas de una camioneta en Capital

Detuvieron a un hombre tras una persecución por el intento de robo de ruedas de una camioneta en Capital

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Ministerio de Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 25 años fue detenido luego de una persecución policial, acusado de intentar sustraer las ruedas de una camioneta en la Ciudad de Mendoza. En el procedimiento, los efectivos secuestraron una rueda de auxilio, herramientas presuntamente utilizadas para cometer el ilícito y el vehículo en el que se desplazaba el sospechoso, el cual presentaba irregularidades en su identificación y registraba un pedido de secuestro.

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El hecho ocurrió alrededor de las 20.05, cuando un llamado a la línea de Emergencias alertó sobre dos personas que intentaban robar las ruedas de una camioneta Toyota Hilux estacionada sobre calle Juan y Mateo Clark al 500, en Capital.

Al arribar al lugar, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) observaron un Peugeot 308 gris que escapó al advertir la presencia policial. Tras una persecución, el vehículo fue interceptado en la intersección de Pedro J. Godoy y Renato Zanzin, en Godoy Cruz, donde fue aprehendido su conductor, identificado como D. A. M., de 25 años.

Durante la inspección del automóvil, los policías encontraron una rueda de auxilio perteneciente a la camioneta damnificada y diversas herramientas que habrían sido utilizadas para concretar el robo.

Además, los uniformados constataron que el Peugeot circulaba con una patente diferente a la grabada en los cristales. Según la investigación, la identificación correspondía a otro vehículo que posee un pedido de secuestro vigente por una causa de hurto agravado, emitido en junio de 2026.

Por disposición del fiscal interviniente, trabajó en el lugar personal de Policía Científica, mientras que el detenido fue trasladado a la Subcomisaría Estrada. En tanto, tanto el vehículo como los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, siendo el automóvil alojado en la Comisaría 6ª.

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