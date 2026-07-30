El enfermero de 37 años que fue denunciado por maltratar física y verbalmente a dos adultas mayores alojadas en una residencia geriátrica de Mar del Plata fue aprehendido y posteriormente liberado . Las agresiones quedaron registradas por las cámaras de seguridad del establecimiento y dieron origen a una causa judicial por lesiones leves .

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Acusan a un empleado de un geriátrico de golpear y amenazar a dos adultas mayores en Mar del Plata

El acusado fue identificado como Nicolás Cichero , quien se desempeñaba como empleado del geriátrico David , ubicado en el barrio San Juan. Tras ser notificado de la formación de la causa, la Justicia dispuso que recuperara la libertad mientras continúa la investigación.

Según indicó La Nación, la denuncia fue presentada por las autoridades de la residencia ante la Fiscalía N°7 , que recibió como prueba las imágenes de las cámaras de seguridad y otros elementos que serán incorporados al expediente.

Detuvieron al enfermero acusado de golpear e insultar a dos abuelas en un geriátrico de Mar del Plata.

El caso salió a la luz cuando la encargada de turno del establecimiento advirtió que una de las residentes manifestaba sentir dolores .

Al revisar su estado físico, constató que presentaba lesiones y vio las grabaciones de las cámaras de vigilancia. Las fotos incorporadas a la investigación mostraron que la mujer tenía escoriaciones en el rostro, principalmente alrededor de la boca , lesiones que los investigadores atribuyen al accionar del enfermero.

Las agresiones quedaron grabadas

Las imágenes muestran al acusado mientras alimentaba simultáneamente a dos residentes.

En un momento, una de las mujeres se resiste a abrir la boca. Según la reconstrucción judicial, el enfermero la obliga a comer por la fuerza y le golpea los labios con una cuchara.

Cuando la víctima intenta cubrirse con un brazo, el hombre la zamarrea y traslada violentamente en su silla de ruedas hasta una habitación.

Las cámaras instaladas en ese sector también registraron la continuidad del episodio. Allí se observa cómo el acusado manipula bruscamente a la mujer para acostarla mientras le dirige reiterados insultos.

Según consta en la causa, durante la agresión le decía frases como: "¿Por qué no te morís de una vez, hija de puta?", además de repetirle en varias oportunidades "Morite" mientras la desvestía, le quitaba las zapatillas y la acostaba.

La difusión de los videos generó una fuerte conmoción en Mar del Plata. De acuerdo con La Nación, un grupo de personas se dirigió al domicilio del enfermero con intención de agredirlo.

Sin embargo, al llegar fueron atendidos por la madre del acusado, quien aseguró que no mantenía contacto con su hijo desde el martes y que desconocía su paradero.

En paralelo, efectivos de la Policía Científica realizaron peritajes en la residencia geriátrica y secuestraron distintos elementos que serán incorporados a la investigación.

Además de la causa penal, distintas áreas comenzaron a revisar las condiciones de funcionamiento del establecimiento y el estado de sus habilitaciones municipales y provinciales.

Las autoridades no descartan que, si se detectan irregularidades administrativas o incumplimientos más allá del episodio denunciado, puedan aplicarse sanciones que incluyan la inhabilitación o clausura del geriátrico.