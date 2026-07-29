Acusan a un empleado de un geriátrico de golpear y amenazar a dos adultas mayores en Mar del Plata

Un caso de violencia conmociona a la ciudad de Mar del Plata, luego de que se difundieran en las redes sociales videos de un cuidador de una residencia geriátrica local . Según trascendió, el hombre fue despedido e imputado por el delito de lesiones leves.

Uno por uno: quiénes eran las personas que murieron en la tragedia del helicóptero en San Juan

Las autoridades del establecimiento denunciaran los presuntos episodios de maltrato físico y verbal contra dos adultas mayores , registrados por las cámaras de seguridad internas. La presentación fue realizada por la responsable del hogar, quien revisó las grabaciones y detectó el caso.

El empleado señalado es Nicolás Gastón Cichero , quien prestaba funciones en la residencia ubicada sobre la calle Funes al 1700 .

De acuerdo con la denuncia, en uno de los hechos registrados el trabajador habría golpeado con una cuchara a una de las residentes , provocándole un corte superficial en el labio.

Tras constatar lo ocurrido, las autoridades del geriátrico resolvieron despedir al empleado y poner a disposición de la Justicia el material captado por las cámaras de seguridad para respaldar la investigación. La causa fue caratulada como "lesiones leves" y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de turno.

Además de las presuntas agresiones físicas, fuentes cercanas a las adultas mayores indicaron que el cuidador también les dirigía insultos y amenazas durante la asistencia cotidiana. Según la denuncia, habrían quedado registradas en las grabaciones figuran frases como: "¿Por qué no te morís?", "Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza" y "Dejanos de molestar. Morite de una vez por todas".

Cómo habrían ocurrido los hechos

Según la reconstrucción incorporada al expediente, los episodios bajo investigación ocurrieron durante la tarde del lunes 27 de julio, alrededor de las 19, cuando el trabajador alimentaba a dos mujeres que permanecían en sillas de ruedas.

Siguiendo la denuncia, una de las residentes intentó comer por sus propios medios y, en ese momento, el empleado le habría bajado el brazo de manera brusca. Luego le exigió que abriera la boca y la obligó a ingerir el alimento mediante un movimiento violento de la cabeza, tal como se observaría en las imágenes de seguridad.

Mientras avanza la investigación judicial, las autoridades buscan determinar las responsabilidades del acusado y establecer si existieron otros posibles episodios de maltrato dentro del establecimiento.