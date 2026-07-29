Uno por uno: quiénes eran las personas que murieron en la tragedia del helicóptero en San Juan

La caída de un helicóptero en el Parque Provincial Ischigualasto dejó siete víctimas fatales y conmocionó a San Juan . La aeronave se dirigía a una capacitación sobre combate de incendios cuando se precipitó en una zona de difícil acceso, donde los equipos de rescate confirmaron que había sobrevivientes.

Conmoción en San Juan: revelan la foto que uno de los ocupantes tomó del helicóptero antes de su caída

El gobierno de San Juan decretó tres días de duelo por el accidente del helicóptero

Entre los fallecidos había cuatro referentes clave de la estructura de emergencias de la provincia. El gobernador Marcelo Orrego confirmó las identidades de las víctimas y destacó que “todos dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo” .

Los ocupantes participaban de un curso de capacitación cuando el helicóptero sufrió el accidente. El Servicio de Búsqueda y Salvamento de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) recibió cerca de las 10.30 la señal de emergencia emitida por la aeronave -ubicación cercana al límite con La Rioja-.

Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San…

Orrego informó que entre las víctimas estaba Carlos Heredia , director de Protección Civil desde 2023. Previamente se había retirado de la Policía sanjuanina tras 30 años de servicio. Antes había sido jefe del Cuerpo de Bomberos y era uno de los principales referentes provinciales en gestión de emergencias.

También se encontraba el comisario general Germán Videla , quien llevaba apenas cuatro meses como subjefe de la Policía de San Juan, tras una trayectora de 29 años en la fuerza. Era licenciado en Seguridad Ciudadana por la Universidad Católica de Cuyo y técnico superior en Seguridad.

Germán Videla, quien llevaba apenas cuatro meses como subjefe de la Policía de San Juan.

El tercer alto mando provincial confirmado es el comisario general Rubén Castro, jefe del Departamento de Bomberos D-9. Oriundo de Jáchal, había conducido el Destacamento N° 2 de esa localidad antes de ser promovido como máxima autoridad del cuerpo de Bomberos de la provincia.

Finalmente, el cuarto resultó ser el comisario inspector Jorge Carbajal, quien se desempeñaba como segundo jefe de Bomberos y trabajaba junto a Castro en la conducción operativa del área. Es señalado como uno de los principales coordinadores de los operativos de emergencia.

San Juan: Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos, y Rubén Castro, jefe del Departamento de Bomberos D-9, respectivamente según la foto.

Además de los cuatro altos mandos provinciales, el mandatario también confirmó la muerte del piloto Matías Valenzuela y de los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

También expresó sus condolencias a los familiares y aseguró que el Gobierno provincial brindará asistencia a los afectados.