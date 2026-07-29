29 de julio de 2026 - 18:39

Uno por uno: quiénes eran las personas que murieron en la tragedia del helicóptero en San Juan

La aeronave cayó en el Parque Ischigualasto, en una zona de difícil acceso. Viajaban siete personas, entre ellos cuatro altos mandos provinciales. El gobernador Marcelo Orrego decretó tres días de luto.

Marcelo Videla, Carlos Heredia y Rubén Castro son tres de las siete víctimas que fallecieron tras la caída de un helicóptero y pertenecían a altos mandos de autoridades de San Juan

Marcelo Videla, Carlos Heredia y Rubén Castro son tres de las siete víctimas que fallecieron tras la caída de un helicóptero y pertenecían a altos mandos de autoridades de San Juan

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Leé además

El gobierno de San Juan decretó tres días de duelo por la tragedia aérea donde murieron siete personas

El gobierno de San Juan decretó tres días de duelo por el accidente del helicóptero
Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan, fue quien envió la fotografía. 

Conmoción en San Juan: revelan la foto que uno de los ocupantes tomó del helicóptero antes de su caída

Entre los fallecidos había cuatro referentes clave de la estructura de emergencias de la provincia. El gobernador Marcelo Orrego confirmó las identidades de las víctimas y destacó que “todos dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo”.

Los ocupantes participaban de un curso de capacitación cuando el helicóptero sufrió el accidente. El Servicio de Búsqueda y Salvamento de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) recibió cerca de las 10.30 la señal de emergencia emitida por la aeronave -ubicación cercana al límite con La Rioja-.

Quiénes eran los siete ocupantes fallecidos

Orrego informó que entre las víctimas estaba Carlos Heredia, director de Protección Civil desde 2023. Previamente se había retirado de la Policía sanjuanina tras 30 años de servicio. Antes había sido jefe del Cuerpo de Bomberos y era uno de los principales referentes provinciales en gestión de emergencias.

Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan.

Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan.

También se encontraba el comisario general Germán Videla, quien llevaba apenas cuatro meses como subjefe de la Policía de San Juan, tras una trayectora de 29 años en la fuerza. Era licenciado en Seguridad Ciudadana por la Universidad Católica de Cuyo y técnico superior en Seguridad.

Germán Videla, quien llevaba apenas cuatro meses como subjefe de la Policía de San Juan.

Germán Videla, quien llevaba apenas cuatro meses como subjefe de la Policía de San Juan.

El tercer alto mando provincial confirmado es el comisario general Rubén Castro, jefe del Departamento de Bomberos D-9. Oriundo de Jáchal, había conducido el Destacamento N° 2 de esa localidad antes de ser promovido como máxima autoridad del cuerpo de Bomberos de la provincia.

Finalmente, el cuarto resultó ser el comisario inspector Jorge Carbajal, quien se desempeñaba como segundo jefe de Bomberos y trabajaba junto a Castro en la conducción operativa del área. Es señalado como uno de los principales coordinadores de los operativos de emergencia.

San Juan: Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos, y Rubén Castro, jefe del Departamento de Bomberos D-9, respectivamente según la foto.

San Juan: Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos, y Rubén Castro, jefe del Departamento de Bomberos D-9, respectivamente según la foto.

Además de los cuatro altos mandos provinciales, el mandatario también confirmó la muerte del piloto Matías Valenzuela y de los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

También expresó sus condolencias a los familiares y aseguró que el Gobierno provincial brindará asistencia a los afectados.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Parque Ischigualasto en San Juan

Inaccesibilidad y desierto: cómo es la zona donde cayó el helicóptero en San Juan

Venezuela en medio de frenéticas tareas de rescate.

Afirman que hallaron sobrevivientes bajo un edificio derrumbado en Venezuela a un mes de la tragedia

Ascienden a miles los muertos tras los terremotos en Venezuela.

Venezuela necesita de la ayuda de todos

Las Heras: un motociclista murió tras chocar contra una camionera

Las Heras: un motociclista falleció tras un violento choque frontal contra una camioneta

Por Redacción Policiales