Con muletas y pierna enyesada, le disparó al comprador de una moto: lo habían pactado por Marketplace

Lo balearon cuando iba a comprar una moto en Guaymallén: sigue grave con pronóstico reservado

Ayer, la fiscal Florencia Díaz Peralta imputó a Lautaro Jeremías Ellena y Marcos Jesús Ellena por el delito de homicidio criminis causa en grado de tentativa y ordenó que ambos pasaran a la cárcel.

En tanto que un menor, un chico de 15 años que participó del hecho fue declarado inimputable , tal como lo establece la ley.

La medida es por el violento ataque que sufrió Nelson Antonio Del Re , quien se dedica a la venta de repuestos de motos y bicicletas en Rivadavia , y su mujer, Silvina Jaquelina Urzi, un adolescente y otra persona que los acompañaba , llamada Alejandro Antonio Martínez.

El arma secuestrada con la que habrian atacado al comerciante Del Re.

El comerciante resultó con heridas de gravedad y se encuentra internado en terapia intensiva del hospital Central, luego de ingresar allí el domingo por la tarde con una herida arma de fuego en el abdomen y otra en el miembro inferior izquierdo.

Después de que los médicos realizaran una laparotomía exploradora, se realizó una rafia gástrica y una resección del intestino delgado. Finalmente quedó “intubado en terapia intensiva, grave, con pronóstico reservado”, según informaron desde el hospital Central.

Detalles del salvaje ataque en Guaymallén

Según detallaron hoy desde el Ministerio Publico fiscal, la frustrada compra tuvo lugar aproximadamente a las 16 del domingo pasado en la intersección de calles Milagros e Infanta Isabel, en Los Corralitos.

Las víctimas acudieron al lugar a bordo de una camioneta para concretar la compra de una motocicleta por la suma de $ 2.500.000, operación que previamente había sido pactada vía WhatsApp, tras un contacto inicial por Facebook (Marketplace).

Al arribar, fueron abordados por Lautaro Jeremías Ellena, quien se desplazaba con muletas y posee un yeso en la pierna derecha. Tras indicarles dónde estacionar, Ellena extrajo un arma de fuego exigiendo el dinero.

Ante la resistencia de la víctima, efectuó disparos a corta distancia, impactando uno de ellos en el pecho de Del Re.

Simultáneamente, Marcos Jesús Ellena abordó a la pareja de Ellena, Silvina Jaquelina Urzi, gatillando el arma contra su cabeza sin que salieran los disparos. Luego apuntó contra el conductor de la camioneta, provocando el estallido de los cristales que le produjeron heridas cortantes en el rostro del menor de edad que estaba dentro del vehículo.

Los dos sujetos se fugaron en una motocicleta marca KTM color anaranjado y negro, conducida por un menor de 15 años (inimputable) que aguardó en el lugar para asegurar la huida inmediata de los agresores.

Según información del Ministerio de Seguridad y Justicia, durante el posterior procedimiento policial, los uniformados rastrillaron la zona donde encontraron la moto y detectaron que en las cercanías había tierra removida.

Cuando comenzaron a excavar, dieron con un pequeño maletín negro que contenía una pistola calibre 9 milímetros con cargador colocado y 26 municiones. Además, secuestraron de tres teléfonos celulares pertenecientes a los sospechosos.