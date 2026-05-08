Detuvieron en España a Marcelo Pelegri, ex marido de Grecia Colmenares, por presunta estafa

El empresario Marcelo Pelegri, quien fue marido de la actriz venezolana Grecia Colmenares durante 19 años (desde 1986 hasta 2005) habría sido detenido por supuesta estafa en España, aunque la orden de arresto se emitió desde Argentina.

Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, la decisión de la Justicia se habría concretado luego de diversos intentos de notificación que no llegaron a destino.

Hasta el momento, algunos comunicadores se hicieron eco del documento que confirmaría la aprehensión tras un extenso recorrido judicial , al tiempo que solicitaron su extradición a Argentina: “Marcelo Alejandro Heber Pelegri fue detenido en territorio español”.

"Corresponde librar exhorto diplomático por vía de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores , Comercio Internacional y Culto de la Nación, a los fines de solicitar la extradición del nombrado ", detalló el escrito.

Por último, el documento señala que Pelegri sería coautor y estaría penalmente sospechado por un caso de estafa: “Resuelvo ordena r la detención de Marcelo Alejandro Heber Pelegri, su captura internacional por sospechar que ha sido participante, coautor penalmente responsable de los hechos de la investigación".

La denuncia contra Pelegri

Según señaló el medio El Observador, el empresario fue denunciado por la modelo Nora Kriegshaber, quien señaló que la estafó por 500 mil dólares. Según trascendió, ella recibió una herencia multimillonaria, por lo que Pelegri la contactó y le prometió una ganancia mensual a cambio de una contribución entre 20 mil a 30 mil dólares. Posterior a eso, el empresario le afirmó que podía retirar la inversión luego de dos años.

Asimismo, le expresó a la modelo que tenía contactos con artistas como Maluma o Ricky Martin, y que ella formaría parte de negocios importantes en el ambiente artístico. Sin embargo, Kriegshaber denunció que nunca recibió el dinero que Pelegri le prometió, por lo que elevó la denuncia por estafa.