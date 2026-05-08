En la provincia de Valencia, España , llevan adelante una intensa búsqueda para dar con el paradero de Gracián Scalco , un argentino de 52 años que desapareció en circunstancias extrañas el pasado martes 5 de mayo.

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El hombre, quien se había mudado a Europa hace apenas unos meses, fue visto por última vez alrededor de las 11:30 de la mañana cuando se dirigía a un taller mecánico para arreglar su camioneta.

Según relató uno de sus hijos al medio local Levante-EMV, Scalco fue visto por última vez en la puerta del taller. “Yo estaba en mi auto y él me hizo una seña como diciéndome que estaba todo bien y que ya podía irme”, explicó el joven. Sin embargo, la preocupación de la familia comenzó cuando, tras dos horas, el hombre no regresó a su hogar ni respondía las llamadas telefónicas.

El hombre desapareció el martes a media mañana. Su familia no sabe nada de él.

Buscan a un argentino que desapareció en España después de dejar su camioneta en un taller

Al dirigirse al taller mecánico, los familiares se encontraron la camioneta con todas las pertenecias en el interior . El responsable del taller les dijo a la familia que el hombre dejó el vehículo, pero desconoció qué hizo después. Cabe destacar que en las inmediaciones del lugar no hay cámaras de seguridad .

La familia describió a Scalco como una "persona sana, sin problemas ni enfermedades". “No entendemos nada”, dijeron ante su desaparición.

Su vida en Argentina y la mudanza a España

Antes de emigrar, Gracián Scalco era conocido en la zona sur del conurbano bonaerense, específicamente en los distritos de Esteban Echeverría y Ezeiza, ya que durante años se desempeñó como gerente operativo del Colegio Grilli, una institución educativa de Monte Grande.

La decisión de mudarse a España en diciembre del año pasado se produjo luego de que la familia sufriera un violento robo en su vivienda de la localidad de Canning.

Por la denuncia por la desaparición se desplegó un importante operativo en la provincia de Valencia en el que participan perros especializados, drones y helicópteros, además de patrullas que recorren las distintas zonas.