Salió a la luz una supuesta nota de suicidio escrita por Jeffrey Epstein: "No encontraron nada"

Recientemente, se conocieron nuevos datos sobre la muerte de Jeffrey Epstein , quien falleció antes de ser llevado a juicio por los cargos de tráfico sexual, abuso y prostitución de menores . Un juez federal de Estados Unidos publicó una presunta nota que el magnate habría escrito y que fue encontrada por su compañero de celda.

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Según se lee en la carta, Epstein habría expresado. " Me investigaron durante un mes, no encontraron NADA!! Es un placer poder elegir el momento de despedirse. Sin diversión, no vale la pena"

De acuerdo con los registros del tribunal, el compañero de celda de Epstein, Nicholas Tartaglione , habría encontrado la carta escrita en un cuaderno en julio de 2019, el día después de que el magnate fue hallado inconsciente, con una tira de tela alrededor de su cuello.

Recientemente, el medio CNN tuvo acceso al testimonio que dio a la Policía el compañero de celda de Epstein. “Jeffrey Epstein intentó suicidarse cuando estaba en la celda conmigo . Me desperté, lo traje de vuelta con RCP. Y para demostrar este punto, Jeffrey escribió una nota de suicidio . Estaba en mi libro, sí, cuando volví a la celda, abrí mi libro para leer, y ahí estaba. Y él la escribió y la metió en el libro”, declaró

La primera hipótesis apuntaba a un intento de suicidio, aunque las autoridades de la cárcel no estaban seguros si las lesiones eran autoinfligidas, o si eran el resultado de una agresión.

Según informó el New York Times, los abogados de Tartaglione hicieron que expertos en escritura a mano autentificaran la nota para confirmar su veracidad.

Sin embargo, el Departamento de Justicia señaló que tienen dudas sobre la legitimidad del escrito. "El Gobierno no tiene conocimiento sobre la exactitud del relato fáctico descrito en la moción para desclasificar”, expresaron

Muerte de Epstein

El 23 de julio de 2019, Epstein fue encontrado inconsciente en su celda con marcas en el cuello. Inicialmente se sospechó un intento de suicidio, pero también se investigó una posible agresión de Tartaglione contra el magnate.

El acusado sorvbrevivió al hecho, pero dos semanas después fue hallado sin vida en el Centro Correccional Metropolitano del Bajo Manhattan. Según constata el informe del incidente, el magnate fue hallado acostado en posición fetal en el suelo con una soga improvisada alrededor del cuello.

La autopsia realizada por médicos forenses de Nueva York, reveló que la causa de la muerte habría sido suicidio por ahorcamiento.