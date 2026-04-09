Melania Trump se despegó de Epstein y exigió audiencias públicas para las víctimas: "Nunca tuve relación..."

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, negó de manera categórica cualquier vínculo con el financista Jeffrey Epstein. Además reclamó al Congreso que convoque audiencias públicas para que las víctimas puedan declarar.
La primera dama estadounidense rechazó las acusaciones que la vinculan con el financista y las calificó como “difamaciones”.
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, negó de manera categórica cualquier vínculo con el financista Jeffrey Epstein. Además reclamó al Congreso que convoque audiencias públicas para que las víctimas puedan declarar.
En una intervención poco habitual desde la Casa Blanca, la esposa del presidente Donald Trump calificó como “mentiras” y “difamaciones” las versiones que la relacionan con el empresario, condenado por delitos sexuales.
“Nunca tuve una relación con Epstein”, afirmó Melania Trump ante la prensa. Además, aclaró que tanto ella como su esposo coincidieron ocasionalmente con él en eventos sociales en Nueva York y Palm Beach, pero sin mantener un vínculo cercano.
“Para que quede claro, nunca tuve una relación con Epstein ni con su cómplice”, agregó, en referencia a Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual. También sostuvo que nunca tuvo conocimiento de los abusos ni participó en ninguna actividad vinculada al caso: “No fui participante. Nunca estuve en su avión ni visité su isla privada”.
En paralelo, la primera dama solicitó que el Congreso estadounidense abra un espacio formal para que las víctimas puedan brindar testimonio.
“Todas y cada una de las mujeres deberían tener su día para contar su historia en público, si así lo desean”, expresó, y propuso que esos testimonios queden incorporados de forma permanente al registro legislativo.
El planteo marcó un contraste con la postura previa del gobierno y volvió a poner el foco en el caso en medio de la agenda internacional dominada por el conflicto con Irán.
Las declaraciones se producen meses después de la publicación de documentos judiciales vinculados a la investigación sobre Epstein, quien fue arrestado en 2019 por cargos de tráfico sexual y murió en prisión antes de enfrentar juicio.
En ese contexto, también se conocieron intercambios de correos electrónicos entre Melania Trump y Maxwell de 2002, que la primera dama calificó como “informales” y “respuestas corteses”. Asimismo, recordó que inició acciones legales frente a intentos previos de vincularla con el caso, al considerar esas versiones como ataques con motivación política.