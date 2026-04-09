Melania Trump se despegó de Epstein y exigió audiencias públicas para las víctimas: "Nunca tuve relación..."

La primera dama estadounidense rechazó las acusaciones que la vinculan con el financista y las calificó como “difamaciones”.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, negó de manera categórica cualquier vínculo con el financista Jeffrey Epstein. Además reclamó al Congreso que convoque audiencias públicas para que las víctimas puedan declarar.

En una intervención poco habitual desde la Casa Blanca, la esposa del presidente Donald Trump calificó como “mentiras” y “difamaciones” las versiones que la relacionan con el empresario, condenado por delitos sexuales.

Embed | Melania Trump: «Para que quede claro, nunca tuve relaciones con Epstein ni con su cómplice Maxwell».



«Nunca fui amiga de Epstein. Donald y yo fuimos invitados a las mismas fiestas que Epstein de vez en cuando».



«Epstein no me presentó a Donald Trump. Conocí a mi marido… pic.twitter.com/i9nSznx1Yp — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 9, 2026 Desmentida y aclaraciones públicas “Nunca tuve una relación con Epstein”, afirmó Melania Trump ante la prensa. Además, aclaró que tanto ella como su esposo coincidieron ocasionalmente con él en eventos sociales en Nueva York y Palm Beach, pero sin mantener un vínculo cercano.

“Para que quede claro, nunca tuve una relación con Epstein ni con su cómplice”, agregó, en referencia a Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual. También sostuvo que nunca tuvo conocimiento de los abusos ni participó en ninguna actividad vinculada al caso: “No fui participante. Nunca estuve en su avión ni visité su isla privada”.

En paralelo, la primera dama solicitó que el Congreso estadounidense abra un espacio formal para que las víctimas puedan brindar testimonio.