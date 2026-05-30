30 de mayo de 2026 - 22:25

El llamativo árbol con frutos en forma de drones que sorprende al mundo

Originaria del sur de Asia, esta especie desarrolla semillas aladas que descienden girando lentamente y crean un espectáculo natural único.

Hollong: el llamativo árbol con frutos en forma de drones que sorprende al mundo

Hollong: el llamativo árbol con frutos en forma de drones que sorprende al mundo

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

En los bosques del sur y sudeste asiático existe un árbol que produce frutos tan extraños que parecen salidos de una película de ciencia ficción. Se trata del Dipterocarpus retusus, conocido comúnmente como Hollong, una especie que brinda un espectáculo natural capaz de sorprender a cualquiera que lo observe.

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El Hollong es un árbol imponente y robusto que alcanza hasta 60 metros de altura. Se encuentra principalmente en regiones boscosas del sur y sudeste de Asia como China, Vietnam, Laos, Camboya, Malasia, Indonesia, Myanmar y Filipinas. Pero el lugar donde más abunda es en el estado de Assam, al noreste de India, donde incluso fue declarado árbol estatal.

La peculiaridad del Hollong es su extraordinaria técnica de dispersión de semillas, considerado como uno de los mecanismos de supervivencia más fascinantes de la naturaleza.

Los "mini drones" del árbol Hollong

Durante el verano, los frutos alados se caen del árbol, giran en el aire como un mini helicóptero y van flotando lentamente hacia el suelo. Quienes han visto este fenómeno lo describen como un cielo lleno de drones que van bajando lentamente.

Según detalla el medio OddityCentral, este tipo de desprendimiento del fruto aumenta las posibilidades de que las semillas viajen más lejos y aterricen en suelo fértil donde puedan crecer sin obstáculos.

Embed - Nature’s Helicopter Seeds: How Trees Master the Art of Flight

Durante la estación seca, es normal observar un centenar de estos estos "drones naturales" girando suavemente hacia el suelo desde las alturas y creando espectáculos fascinantes para quienes lo observan.

Además de su llamativa apariencia, el Hollong cumple un rol clave en los ecosistemas tropicales asiáticos. Su madera es muy valorada y los bosques donde crece funcionan como refugio para numerosas especies animales y vegetales.

Por este motivo, especialistas remarcan la importancia de conservar estas áreas naturales para proteger fenómenos únicos que continúan sorprendiendo al mundo.

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