Donald Trump se mostró "optimista" por un acuerdo con Irán, mientras la tregua parece desgastarse

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró que ve cercano un posible acuerdo con Irán y se mostró “muy optimista” respecto a las negociaciones en curso. Sin embargo, el escenario sigue siendo inestable y la tregua vigente comienza a mostrar señales de tensión .

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“Están aceptando todo aquello a lo que deben acceder. Recuerden que han sido conquistados. No tienen ejército” , afirmó el mandatario en una entrevista, aunque advirtió que, si no se alcanza un entendimiento, “va a ser muy doloroso” , en referencia a las consecuencias de un eventual fracaso diplomático.

En paralelo, una delegación encabezada por el vicepresidente JD Vance se preparaba para viajar a Pakistán con el objetivo de avanzar en conversaciones clave que permitan poner fin a un conflicto que ya lleva casi seis semanas. “Si no llegan a un acuerdo, va a ser muy doloroso” , dijo textualmente Trump.

Sin embargo, el alto el fuego provisional entre Estados Unidos e Irán mostraba signos de tensión, ya que las fuerzas israelíes llevaron a cabo ataques en el sur del Líbano, donde tiene su base el grupo militante Hezbolá, respaldado por Teherán.

En una llamada telefónica el miércoles, Trump le pidió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , que redujera los ataques para contribuir al éxito de las próximas negociaciones, según informó a NBC News un alto funcionario del gobierno.

Trump confirmó dicha conversación en su entrevista con NBC News el jueves, afirmando que los israelíes estaban reduciendo sus operaciones en el Líbano.

“Hablé con Bibi y va a ser discreto. Creo que debemos ser un poco más discretos”, dijo Trump.

Vance, hablando con periodistas en Hungría el miércoles, utilizó una retórica similar, diciendo que los israelíes tal vez “se contengan un poco” en el ataque contra el Líbano.