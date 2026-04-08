8 de abril de 2026 - 15:03

Ataque a la embajada de Estados Unidos en Líbano tras los bombardeos de Israel: qué dijo Donald Trump

Israel bombardeó este miércoles al Líbano tras el acuerdo de cese al fuego que aceptó Donald Trump. Debido a esto, Irán cerró el estrecho de Ormuz nuevamente y amenazó con “ir más allá”.

Embaja de Estados Unidos en Beirut, Líbano.

Embaja de Estados Unidos en Beirut, Líbano.

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Por Redacción Mundo

Un ataque terrorista contra la embajada de Estados Unidos en Líbano se sumó a una jornada de extrema tensión en Medio Oriente. Si bien el escenario parecía calmado tras la decisión del presidente Donald Trump de aceptar “una pausa en el conflicto con Irán”, Israel volvió escalar la situación con nuevos bombardeos sobre territorio libanés.

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Esto provocó que las alarmas se encendieran, trayendo nuevamente los momentos de pánico. En esta ocasión, el episodio se registró en Awkar, en la zona de Monte Líbano, cuando un vehículo con matrícula pública abrió fuego contra la sede diplomática sin dejar víctimas, mientras el conflicto regional escala tras las nuevas advertencias.

Tras las nuevas ofensivas de Israel sobre territorio libanés, Irán advirtió que avanzaba en la preparación de “operaciones disuasorias” contra objetivos militares israelíes. Desde Teherán consideraron que estos bombardeos constituyen “violaciones al alto el fuego” vigente.

Cientos de personas murieron o resultaron heridas en los ataques aéreos, mencionó el ministro de Salud libanés, Rakan Nassereddine.

Luego de los ataques, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, pidió a los aliados del país ayudar a detener los bombardeos “por todos los medios disponibles”, y subrayó la urgencia del apoyo internacional para restablecer la calma.

El ejército israelí señaló que los ataques son parte de una nueva operación, denominada “Oscuridad Eterna”. Afirmó que la campaña tiene como objetivo centros de comando y control de Hizbulá en el sur y el este de Líbano, así como en Beirut.

La palabra de Donald Trump: “Este tema es aparte”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que Líbano no está incluido en el alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán.

“Esa es una escaramuza aparte”, comentó Trump a PBS en una entrevista telefónica al ser preguntado sobre los continuos ataques israelíes contra Líbano. Añadió que Hezbolá no está incluido en el acuerdo y que “también se ocuparán de él”.

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