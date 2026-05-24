María Corina Machado aseguró que "Delcy Rodríguez se va" y anunció que será candidata a presidenta.

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este sábado que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, “ saldrá del poder ” y sostuvo que el gran desafío de los venezolanos será construir “ pilares éticos y liberales ” para evitar que el país vuelva a caer bajo “ el comunismo y la tiranía ”.

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Durante un acto realizado en la avenida Cuba de Ciudad de Panamá , Machado brindó un discurso ante una multitud de venezolanos residentes en el exterior y llamó a mantener la unidad opositora que, según afirmó, permitió el triunfo electoral del 28 de julio de 2024 .

La dirigente recordó además que Panamá resguarda las actas electorales que, de acuerdo con la oposición, demostrarían la victoria presidencial de Edmundo González Urrutia con más del 70% de los votos, resultado que nunca fue reconocido por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela.

Foto de María Corina Machado saludando a sus simpatizantes este sábado, en la avenida Cuba de Ciudad de Panamá.

“La oposición ya derrotó a la tiranía y lo que falta es desplazarla... Delcy Rodríguez se va, un día antes o un día después, eso no está en duda”, afirmó Machado ante los presentes, que respondieron con cánticos reclamando elecciones libres.

En ese sentido, sostuvo que Venezuela atraviesa una etapa decisiva y remarcó que el desafío será consolidar instituciones democráticas sólidas para impedir el regreso de regímenes autoritarios. “Vamos a concretar la transición a la democracia y vamos a tener elecciones libres en las que todos podrán votar”, aseguró.

Embed María Corina Machado afirmó desde Panamá que será candidata a la Presidencia de Venezuela una vez se celebren elecciones en el país.



“Yo seré candidata, pero podrán haber otros. Me encantaría competir con todo aquel que quiera postularse”, dijo la líder opositora. pic.twitter.com/4q55M7ljXx — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 23, 2026

Corina Machado confirmó que será candidata a la presidencia de Venezuela

Horas antes del acto, la referente opositora brindó una conferencia de prensa en la que confirmó que buscará ser candidata presidencial en futuras elecciones “limpias y libres”, previstas dentro del plan de transición impulsado por Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado bajo cargos de narcotráfico.

Además, anticipó que regresará próximamente a Venezuela y aseguró que coordina ese retorno junto a autoridades estadounidenses.

Nicolás Maduro Maduro y su esposa fueron capturados por Estados Unidos el pasado 3 de enero en Venezuela. web

"Hay claridad de que mi regreso tiene un propósito: acompañar y fortalecer el plan que ha presentado el secretario de Estado (Marco Rubio) en sus tres etapas y prepararnos para la cuarta fase, esa es la nuestra, de la reconstrucción de nuestro país. Sí, y será pronto. Cada cosa en su momento", dijo ante la prensa.