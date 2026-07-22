El príncipe George cumplió 13 años: cómo es la preparación del futuro rey del Reino Unido

El príncipe George , hijo mayor de los príncipes de Gales , celebró este miércoles su 13° cumpleaños . Se trata de un acontecimiento que marca el inicio de una nueva etapa tanto en su vida personal como en su formación institucional como futuro monarca del Reino Unido .

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Con motivo del aniversario, los príncipes William y Kate difundieron un nuevo retrato oficial del heredero, tomado en el Palacio de Kensington por el fotógrafo Matt Porteous , colaborador habitual de la familia.

En la imagen, George aparece vestido con un traje oscuro y una camisa blanca. La fotografía fue publicada en las redes sociales oficiales de los príncipes de Gales junto al mensaje: "¡Feliz 13° cumpleaños, George!" .

Tras finalizar sus estudios en Lambrook School , George comenzará en septiembre una nueva etapa educativa en Eton College , uno de los colegios más prestigiosos del Reino Unido. El establecimiento, ubicado en Berkshire , también fue elegido en su momento por su padre, el príncipe William , y por su tío, el príncipe Harry .

La cercanía entre el colegio y la residencia familiar en Windsor permitirá que el joven mantenga un contacto frecuente con sus padres, aunque residirá en el internado como el resto de los estudiantes.

Happy 13th Birthday, George! pic.twitter.com/HjLZO3hl5Q — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 22, 2026

Como segundo en la línea de sucesión al trono, George participa cada vez con mayor frecuencia en compromisos públicos junto a su familia.

Durante el desfile Trooping the Colour, que celebra oficialmente el cumpleaños del rey, integró la tradicional procesión en carruaje junto a su madre, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, mientras que su padre desfiló a caballo.

Tras la ceremonia, la familia saludó desde el balcón del Palacio de Buckingham, una de las imágenes más representativas de las celebraciones oficiales de la monarquía británica.

Una infancia con mayor exposición pública

Los príncipes de Gales sostienen que buscan combinar la preparación institucional de su hijo con una infancia lo más normal posible.

Kate Middleton junto al príncipe Guillermo de Gales y sus hijos George (extremo derecho) Charlotte (medio) y Louis (extremo izquierdo).

En los últimos años, George comenzó a acompañar a sus padres en distintas actividades oficiales y también participó en iniciativas solidarias. Entre ellas, colaboró junto a William en una jornada organizada por The Passage, institución dedicada a asistir a personas en situación de calle.

Además, asistió a la final masculina de Wimbledon, visitó una base de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) y participó en otras actividades públicas vinculadas con la agenda oficial de la familia real.

Por otra parte, el príncipe William y Kate manifestaron en distintas oportunidades su preocupación por el impacto de las redes sociales y del uso intensivo de pantallas durante la infancia. Por ese motivo, George todavía no utiliza un teléfono celular.

El príncipe William con la princesa Kate, durante un paseo en Long Walk, cerca del castillo de Windsor. Gentileza.

William señaló que, cuando inicie la escuela secundaria, evaluará entregarle un teléfono básico destinado únicamente a llamadas y mensajes de texto.

El camino hacia el trono

George Alexander Louis nació el 22 de julio de 2013 en el Hospital St. Mary's, en Londres. Tras el fallecimiento de la reina Isabel II y la llegada al trono de Carlos III, el príncipe pasó a ocupar el segundo lugar en la línea de sucesión, por detrás de su padre, el príncipe William.

Con el comienzo de su adolescencia y el ingreso a Eton College, el heredero inicia una etapa clave en la preparación que la familia real británica diseñó para quien, en el futuro, está llamado a convertirse en rey del Reino Unido.