Una histórica cadena de comida rápida cerrará hasta 358 restaurantes por la caída del consumo

Una de las marcas más emblemáticas de comida rápida confirmó un plan de reestructuración que implica el cierre definitivo de entre 298 y 358 restaurantes en Estados Unidos. La medida, que afecta aproximadamente al 6% de sus locales, responde a una caída del 4,7% en sus ventas y al impacto de la inflación acumulada.

La industria atraviesa uno de los periodos más desafiantes de los últimos años ante consumidores cada vez más sensibles a los precios y con menor capacidad de gasto. La confirmación del ajuste llegó a través de directivos del sector durante una presentación ante inversores, donde detallaron que el objetivo es optimizar la red de cerca de 6.000 establecimientos existentes.

La cadena Wendy's confirmó un plan de reestructuración que implica el cierre definitivo de entre 300 y 358 restaurantes en Estados Unidos. La medida, que afecta aproximadamente al 6% de sus locales, responde a una caída del 4,7% en sus ventas comparables y al impacto de la inflación en el consumo.

Los cierres, que comenzaron de forma gradual en los últimos meses de 2025 y continuarán durante buena parte de 2026, afectan principalmente a establecimientos considerados poco rentables. Aunque la firma evitó publicar una lista completa, los analistas señalan que las regiones del Midwest estadounidense , junto con áreas de Texas y California , concentran el mayor riesgo de clausuras. En estas zonas se registró una disminución significativa en el flujo de clientes durante los últimos trimestres.

El indicador clave que encendió las alarmas fue el descenso del 4,7% en las ventas comparables durante el tercer trimestre de 2025. Para la marca, este dato refleja que una parte importante de los consumidores optó por reducir la frecuencia de sus visitas o buscar alternativas más baratas. La inflación acumulada modificó las prioridades de gasto, obligando a las familias a recortar rubros considerados prescindibles ante el costo elevado de la vivienda, el transporte y la energía.

La comida rápida, tradicionalmente asociada a una alternativa accesible, sufrió incrementos de precios que redujeron su ventaja frente a otras opciones alimenticias. Los clientes de menores ingresos fueron los más afectados, y la propia Wendy's reconoció que la presión financiera sobre este segmento constituye su principal desafío actual. Ante la falta de margen para gastos discrecionales, este público buscó promociones más agresivas en la competencia o dejó de consumir fuera del hogar.

image

Desde la visión corporativa, el plan contempla retirar del mercado los restaurantes que ya no logran sostener resultados competitivos o que requieren inversiones excesivas para modernizarse. En cuanto al impacto laboral, el cierre de cientos de sucursales genera incertidumbre sobre la situación de los trabajadores. Si bien existe la posibilidad de reubicar a parte de la plantilla en locales cercanos, esto dependerá de la disponibilidad de vacantes en cada mercado específico.