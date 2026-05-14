Stanley Black & Decker cerrará una fábrica histórica en New Britain, Connecticut, una ciudad profundamente ligada al origen industrial de la marca. Allí se producían sus conocidas cintas métricas amarillas y negras , uno de los productos más reconocibles de la compañía.

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La decisión marca el final de una etapa para una firma que nació en New Britain en 1843 y que durante décadas formó parte de la identidad manufacturera de la zona.

Según informó The Independent , la planta de New Britain dejará de operar el 18 de mayo de 2026. El cierre afectará a unos 300 trabajadores , de acuerdo con los datos difundidos por medios estadounidenses.

La empresa explicó que la decisión está vinculada con una caída en la demanda de cintas métricas de una sola cara. Al mismo tiempo, creció el interés por modelos de doble cara, fabricados en Tailandia.

Fin de una era cierra la emblemática fábrica Stanley donde producía sus famosos productos (1)

El dato es importante para evitar confusiones: no se trata del cierre de toda la marca Stanley ni de los populares vasos térmicos. El caso involucra una planta de herramientas de medición.

Por qué el cierre golpea tanto a New Britain

New Britain fue conocida durante años como una ciudad vinculada a la industria de herramientas. La presencia de Stanley formó parte de esa historia productiva y también de su vida laboral.

El cierre no solo elimina puestos de trabajo. También representa una pérdida simbólica para una comunidad que durante generaciones asoció su identidad con la fabricación local.

Fin de una era cierra la emblemática fábrica Stanley donde producía sus famosos productos (2)

La compañía aseguró que dará apoyo a los empleados afectados, incluyendo asistencia laboral, indemnizaciones y posibles reubicaciones. Sin embargo, los sindicatos cuestionaron el impacto económico y social de la medida.

La explicación detrás de la decisión

Stanley evaluó alternativas para adaptar la planta a otros modelos de cinta métrica, pero, según los reportes, encontró barreras técnicas y financieras para hacer viable esa transformación.

La explicación empresarial apunta a un cambio de mercado: menos demanda por el producto tradicional y más ventas de modelos fabricados en el exterior. Para los trabajadores, en cambio, el cierre también se lee como parte de una tendencia de relocalización industrial.