14 de mayo de 2026 - 10:50

Una explosión nuclear en 1945 creó un material que la ciencia todavía no puede replicar

Este compuesto de calcio, cobre y silicio se formó de manera espontánea bajo condiciones de presión extrema que la ciencia no puede imitar en laboratorios normales.

Trinity: la exploción que creó un nuevo material.

Trinity: la exploción que creó un nuevo material.

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Por Cristian Reta

La explosión nuclear Trinity, realizada el 16 de julio de 1945 en el desierto de Nuevo México, no solo marcó el inicio de la era atómica, sino que actuó como un experimento físico involuntario. Ochenta años después, un equipo científico liderado por Luca Bindi ha identificado un material completamente nuevo formado durante esa explosión.

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El descubrimiento se produjo al analizar muestras de trinitita, un vidrio silicático que se formó por el calor extremo de la bomba al fundir la arena del desierto. Dentro de una minúscula gota metálica rica en cobre, los investigadores identificaron un clatrato de tipo I compuesto por calcio, cobre y silicio, algo que nunca se había observado en la naturaleza ni en compuestos artificiales anteriores.

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Las jaulas atómicas y su potencial tecnológico

Lo que hace especial a este material es su estructura. Los clatratos son sustancias que se organizan en forma de "jaula", lo que les permite atrapar otros átomos o moléculas en su interior. Esta arquitectura les otorga propiedades físicas únicas que son de gran interés para el desarrollo de nuevas tecnologías.

Por ejemplo, se estudian para crear materiales termoeléctricos capaces de transformar el calor residual en electricidad, o para fabricar semiconductores avanzados.

Una explosión que funcionó como laboratorio de alta precisión

Es curioso pensar que un evento tan destructivo terminara funcionando como un laboratorio de alta precisión. Las condiciones de temperatura y presión durante la explosión fueron tan extremas que permitieron que los átomos se organizaran de formas que los métodos tradicionales de laboratorio simplemente no pueden alcanzar. En este sentido, la detonación de 1945 dejó una herencia científica inesperada que ahora ayuda a entender mejor cómo se organiza la materia en situaciones críticas.

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Trinitita

Trinitita

Además, este nuevo clatrato no es el único tesoro hallado en el lugar. Hace pocos años, el mismo equipo de Bindi encontró en la trinitita un quasicristal, otra estructura rarísima con simetrías increíbles que antes se consideraban imposibles de predecir. Estos hallazgos demuestran que eventos como explosiones nucleares, impactos de meteoritos o incluso los rayos son "laboratorios naturales" que muestran formas de materia que todavía no logramos dominar.

Por qué este hallazgo importa para las tecnologías del futuro

Entender el vínculo entre estas estructuras ayuda a los científicos a ampliar las posibilidades de diseño de materiales para el futuro, especialmente en áreas como el almacenamiento de gas e hidrógeno. Al final, la investigación demuestra que incluso de los restos de un arma de destrucción puede surgir conocimiento útil para las tecnologías energéticas que necesitamos hoy.

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