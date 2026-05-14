Se viene la nieve en las montañas a mitad de mayo: esperan hasta 25 centímetros y frío polar extremo

Italia se prepara para un regreso abrupto al invierno en plena mitad de mayo. Una vasta depresión proveniente del Ártico enviará aire frío que traerá una nieve inusual en la montaña del norte y el centro, con cotas que podrían descender incluso por debajo de los 1.500 metros a partir de este jueves.

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El fenómeno se debe a una masa de aire frío que se desplaza desde el centro y norte de Europa. Esta perturbación impactará inicialmente en los sectores alpinos, especialmente en las zonas centro-orientales, donde la caída de las temperaturas será más evidente a medida que avancen los frentes de aire polar.

El jueves será el día más intenso para el inicio de las nevadas en el norte. En zonas fronterizas y cerca del Monte Bianco , se esperan acumulados que superarán los 20 centímetros por encima de los 2.000 metros de altura. En el Alto Adige y sectores del Cadore , la nieve será todavía más abundante, con previsiones que alcanzan los 25 centímetros de nieve fresca en una sola jornada.

Lo que más llama la atención de este parte meteorológico es la cota de nieve . Aunque el calendario indica que estamos en primavera, el aire frío hará que los copos aparezcan incluso en altitudes de 1.300 o 1.500 metros . Zonas de media montaña que ya habían comenzado su deshielo estacional volverán a quedar cubiertas por el manto blanco, un evento que no sucede todos los años en estas fechas.

Viernes y sábado: cómo evoluciona el frío polar durante el fin de semana

Para el viernes, un segundo impulso mantendrá la inestabilidad en las alturas. Esta vez, el frío se sentirá con fuerza en la dorsal de los Apeninos centro-septentrionales. En el Monte Cimone, por ejemplo, se prevén acumulados de entre 5 y 10 centímetros de nieve. Mientras tanto, en los Alpes centro-orientales, las nevadas continuarán dejando otros 15 centímetros adicionales por encima de los 2.000 metros.

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El sábado marcará el final de este episodio con las últimas nevadas débiles que se concentrarán en los Alpes orientales y en puntos específicos de los Apeninos centrales por encima de los 1.700 metros. Sin embargo, el frío persistirá durante todo el fin de semana. Las temperaturas en gran parte del territorio se desplomarán, llegando a registros de hasta 8 grados por debajo de lo normal para esta época del año.

Precauciones en ruta: qué tener en cuenta para circular por la montaña

Es una situación que obliga a tomar precauciones en los desplazamientos por carretera en zonas de montaña. Las condiciones pueden cambiar rápidamente, pasando de la lluvia a la nieve sólida en cuestión de minutos debido a la intensidad de los impulsos inestables que cruzarán la península de norte a sur.