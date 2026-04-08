Vuelve la tensión: suspenden la reapertura del estrecho de Ormuz tras bombardeos en Líbano

El tráfico marítimo comenzó a normalizarse este miércoles en el estrecho de Ormuz luego del alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán , en un intento por descomprimir la tensión en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Trump dijo que Irán no podrá enriquecer uranio y que EE.UU. retirará los residuos nucleares enterrados

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Sin embargo, la situación sigue siendo extremadamente volátil: según la agencia iraní Fars, el paso de buques petroleros volvió a suspenderse momentáneamente tras un ataque de Israel contra el Líbano , lo que generó nuevas preocupaciones sobre la estabilidad en la zona.

De acuerdo con datos del sistema de monitoreo MarineTraffic, los movimientos de embarcaciones comenzaron a reanudarse tras la entrada en vigor de la tregua, e incluso un primer buque logró cruzar el estrecho con “permiso” de Irán, según reportaron medios de ese país.

Entre las primeras embarcaciones en retomar la navegación se encuentran el granelero NJ Earth, de propiedad griega, y el Daytona Beach, con bandera de Liberia, que atravesaron el estrecho tras partir desde Bandar Abbas.

Pese a la reactivación parcial, la congestión sigue siendo significativa: más de 400 petroleros, junto a decenas de buques de gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural licuado (GNL), permanecen en la zona tras haber quedado prácticamente varados durante la crisis.

Un alto el fuego frágil en un escenario inestable

El acuerdo de cese de hostilidades, alcanzado por dos semanas, fue confirmado poco antes de la fecha límite fijada por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

No obstante, el mandatario dejó en claro que mantendrá una postura dura: aseguró que no permitirá el enriquecimiento de uranio por parte de Irán y advirtió que impondrá aranceles del 50% a los países que suministren armas al régimen iraní.

En la misma línea, el vicepresidente J. D. Vance calificó la tregua como “frágil” y remarcó que Washington mantiene “una clara ventaja militar”.

Se espera que delegaciones de ambos países retomen el diálogo este viernes en Pakistán, en busca de un acuerdo más duradero.

Desde Washington advirtieron que el futuro de la tregua dependerá de la voluntad de Teherán de negociar “de buena fe”, mientras que nuevos episodios de violencia en la región vuelven a poner en riesgo la estabilidad de una ruta clave para el suministro energético global.