17 de mayo de 2026 - 12:02

Medio Oriente al límite: Estados Unidos e Israel se preparan para retomar la guerra e Irán ya respondió

El Ejército israelí ya está en estado de máxima alerta ante la espera de que Donald Trump tome la decisión. La República Islámica, por su parte, afirma que será devastador.

Medio Oriente: Israel y Estados Unidos se preparan para reanudar la guerra contra Irán. Foto archivo

Medio Oriente: Israel y Estados Unidos se preparan para reanudar la guerra contra Irán. Foto archivo

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Xinhua
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

La posibilidad de una nueva escalada militar en Medio Oriente volvió a instalarse con fuerza este domingo, luego de que trascendiera que Israel y Estados Unidos intensificaron los preparativos para retomar las operaciones contra Irán tras el freno de las negociaciones diplomáticas.

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Según medios internacionales, el Ejército israelí ya se encuentra en estado de máxima alerta operativa a la espera de una decisión política de Donald Trump. El estadounidense considera que Teherán no estaría dispuesto a aceptar las condiciones exigidas por Washington para avanzar hacia un acuerdo estable.

La parálisis en los canales diplomáticos y el endurecimiento de las posturas reactivaron las maquinarias de guerra en Occidente.

Irán responde a la nueva amenaza: “Será devastador”

De acuerdo con The New York Times, el Pentágono ya diseña los planes de contingencia para retomar las operaciones militares directas, argumentando que los objetivos estratégicos de Washington no fueron alcanzados, especialmente en lo relativo al desmantelamiento de la infraestructura nuclear de la República Islámica.

Según supo Noticias Argentinas, este escenario se produce a solo días de que Estados Unidos y Baréin impulsaran una polémica resolución en la ONU para quebrar el cerco iraní en el estratégico estrecho de Ormuz.

La reacción de Teherán ante las advertencias de la Casa Blanca no se hizo esperar. El portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, advirtió hoy que cualquier nueva incursión armada en su territorio desencadenará una respuesta “más contundente, severa y devastadora”, que incluirá tácticas de represalia “sorpresivas” en toda la región.

Con el pacto de cese al fuego virtualmente herido de muerte y las tropas norteamericanas e israelíes desplegadas en posiciones de ataque, la comunidad internacional observa con alarma el colapso definitivo de la tregua iniciada el pasado mes de febrero.

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